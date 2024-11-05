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NYT: Ні Трамп, ні Гарріс не мають переконливої переваги у «хитких» штатах
09:57 04.11.2024 |
Опитування The New York Times та Сієнського коледжу свідчить, що ні Дональд Трамп, ні Камала Гарріс не змогли наростити переконливу перевагу у жодному з семи ключових штатів, які, як вважається, вирішують долю президентських виборів.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на дані опитування.
Зокрема, Гарріс зараз з невеликим відривом лідирує в Неваді, Північній Кароліні та Вісконсині, тоді як Трамп лідирує в Аризоні.
Опитування свідчить, що обоє кандидатів йдуть нога в ногу у Мічигані, Джорджії та Пенсильванії.
Але результати в усіх семи штатах перебувають в межах похибки. Це означає, що ніхто з кандидатів не має остаточної переваги в жодному зі штатів.
Опитування було проведене з 24 жовтня до 2 листопада серед ймовірних 1010 виборців у Неваді, 1305 виборців у Вісконсині, 1010 виборців у Північній Кароліні, 1004 виборців у Джорджії, 1527 виборців у Пенсильванії, 998 виборців у Мічигані та 1025 виборців в Аризоні.
День виборів у США - 5 листопада.
Раніше стало відомо, що Гарріс несподівано випередила Трампа на три відсоткові пункти в штаті Айова, де той перемагав на президентських виборах двічі.
Гарріс повідомила журналістам у неділю, що вона проголосувала на виборах, відправивши бюлетень поштою до свого рідного штату Каліфорнія.
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