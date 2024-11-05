NYT: Ні Трамп, ні Гарріс не мають переконливої переваги у «хитких» штатах

Опитування The New York Times та Сієнського коледжу свідчить, що ні Дональд Трамп, ні Камала Гарріс не змогли наростити переконливу перевагу у жодному з семи ключових штатів, які, як вважається, вирішують долю президентських виборів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на дані опитування.

Зокрема, Гарріс зараз з невеликим відривом лідирує в Неваді, Північній Кароліні та Вісконсині, тоді як Трамп лідирує в Аризоні.

Опитування свідчить, що обоє кандидатів йдуть нога в ногу у Мічигані, Джорджії та Пенсильванії.

Але результати в усіх семи штатах перебувають в межах похибки. Це означає, що ніхто з кандидатів не має остаточної переваги в жодному зі штатів.

Опитування було проведене з 24 жовтня до 2 листопада серед ймовірних 1010 виборців у Неваді, 1305 виборців у Вісконсині, 1010 виборців у Північній Кароліні, 1004 виборців у Джорджії, 1527 виборців у Пенсильванії, 998 виборців у Мічигані та 1025 виборців в Аризоні.

День виборів у США - 5 листопада.

Раніше стало відомо, що Гарріс несподівано випередила Трампа на три відсоткові пункти в штаті Айова, де той перемагав на президентських виборах двічі.

Гарріс повідомила журналістам у неділю, що вона проголосувала на виборах, відправивши бюлетень поштою до свого рідного штату Каліфорнія.