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Times/YouGov: Гарріс обходить Трампа у чотирьох «хитких» штатах
09:48 04.11.2024 |
Кандидат в президенти США Камала Гарріс випереджає свого опонента Дональда Трампа за рівнем підтримки у так званих "хитких" штатах. Вона має перевагу у чотирьох з семи штатах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати опитування Times/YouGov.
Опитування проводилося з 25 по 31 жовтня 2024 року у семи "хитких" штатах - Аризоні, Джорджії, Мічигані, Неваді, Північній Кароліні, Пенсільванії та Вісконсині.
Опитування показують, що серед виборців віцепрезидент Камала Гарріс лідирує з невеликим відривом у Вісконсині (49% проти 45%), Пенсильванії (49% проти 46%), Мічигані (48% проти 45%) та Неваді (48% проти 47%).
Трамп ледве лідирує в Північній Кароліні (49% проти 48% Гарріс) і Джорджії (48% проти 47%).
В Аризоні обоє кандидатів мають однаковий рівень підтримки - 48%.
У порівнянні з початком вересня підтримка Гарріс зросла на три відсоткові пункти в Аризоні. В інших "хитких" штатах частка тих, хто голосуватиме за Гарріс чи Трампа, зросла на один пункт або не змінилася зовсім.
За даними опитування, Гарріс лідирує серед жінок, а Трамп - серед чоловіків.
"Якщо лідерство в цих штатах збережеться, а решта штатів проголосують так само, як у 2020 році, то Камала Гарріс з невеликим відривом виграє голосування на виборах", - зазначають аналітики.
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