Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Замість Сунака: британські консерватори обрали нову лідерку

 

Консервативна партія Великобританії у суботу, 2 листопада, обрала своєю новою лідеркою Кемі Баденок. Вона змінила на цій посаді колишнього прем'єр-міністра Ріші Сунака, який пішов у відставку після катастрофічних результатів партії на парламентських виборах у липні.

Кандидатуру Баденок підтримали 53 806 представників партії, тоді як її конкурент, ексміністр імміграції Роберт Дженрік набрав 41 388 голосів.

Перша чорношкіра жінка на чолі консерваторів

44-річна Баденок народилася у Лондоні в родині вихідців з Нігерії. Вперше вона була обрана до Палати громад парламенту Великобританії в 2017 році. З 2019 року обіймала різні посади в урядах Бориса Джонсона, Ліз Трасс і Ріші Сунака. Зокрема, вона була міністеркою міжнародної торгівлі, міністеркою з питань рівноправ'я і міністеркою у справах місцевого самоврядування, віри та громад.

Баденок стала першою чорношкірою жінкою, обраною на посаду лідера великої британської політичної партії, і четвертою жінкою, яка очолила Консервативну партію після Маргарет Тетчер, Терези Мей і Ліз Трасс.

"Час оновлюватися"

Після обрання Баденок зазначила, що стати лідером партії - це "велика честь", але "завдання, яке стоїть перед нами, важке".

За її словами, консерватори "мають бути чесними щодо того факту, що ми припустилися помилок" і "дозволити порушити стандарти". "Час братися за справу, час оновлюватися", - наголосила політикиня.

На липневих виборах до Палати громад консерватори зазнали найгіршої поразки з 1832 року. Вони втратили понад 200 місць, скоротивши свою присутність до 121 місця в 650-місному парламенті. Також це стало завершенням 14-річного перебування партії при владі.
За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: Британія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3954
  0,1063
 0,26
EUR
 1
 45,1417
  0,1737
 0,39

Курс обміну валют на вчора, 11:05
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0026  0,06 0,16 41,6252  0,08 0,19
EUR 44,6637  0,11 0,24 45,3800  0,15 0,32

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4400  0,16 0,40 41,4600  0,17 0,41
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес