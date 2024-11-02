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ЄС і Японія домовились про безпекове партнерство
23:50 01.11.2024 |
Високий представник ЄС із питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель і міністр закордонних справ Японії Такеші Івайя у п'ятницю, 1 листопада, представили угоду про двостороннє партнерство у сфері безпеки та оборони.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє агентство AFP.
Боррель та Івайя представили пакт, який передбачає розвиток співпраці ЄС та Японії у сфері спільних військових навчань, та обміну інформацією, пов'язаною з оборонною промисловістю і космічною безпекою.
Топдипломат ЄС назвав домовленість "першою угодою такого характеру", яку ЄС уклав з країною Азійсько-Тихоокеанського регіону, охарактеризувавши її як "історичну і дуже своєчасну".
"Ця угода офіційно набуде чинності 1 січня наступного року. Вона стане правовою основою для зміцнення стратегічного партнерства між Японією та ЄС у майбутньому", - сказав своєю чергою глава МЗС Японії.
В угоді про партнерство між ЄС і Японією йдеться про те, що сторони сприятимуть "конкретному військово-морському співробітництву", зокрема за допомогою спільних військових навчань.
Також передбачається, що ЄС і Японія обговорять "розвиток відповідних оборонних ініціатив, зокрема обмін інформацією з питань, пов'язаних з оборонною промисловістю".
Японія в останні роки нарощує оборонні витрати, побоюючись зростання загроз з боку Китаю та Північної Кореї, та розвиває оборонну співпрацю зі США.
У червні, нагадаємо, Україна та Японія підписали безпекову угоду.
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