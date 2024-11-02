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Сотні російських ТРЦ попередили про загрозу банкрутства і просять в уряду РФ пільг
23:35 01.11.2024 |
Підвищення ключової ставки російським центробанком до рекордного рівня 21% річних може призвести до масового банкрутства торгових центрів (ТЦ) у Росії, які вже стикаються з труднощами при обслуговуванні боргів з плаваючою ставкою.
Про це йдеться у листі російської Спілки торгових центрів до Мінекономрозвитку РФ, пише місцеве видання "Коммерсант".
В організації пояснили, що половина російських ТЦ обтяжена кредитами, у тому числі з плаваючою ставкою, яка збільшується разом з підвищенням ключової ставки. Багато хто з них уже зіткнувся з проблемами підтримки фінансової стабільності. З огляду на це власники російських ТЦ просять уряд субсидувати ставку за кредитами до рівня 7-10%, запровадити мораторій на зміну умов позик та надати відстрочку щодо виплати основного боргу на п'ять-десять років.
Через великі борги під загрозою банкрутства у 2025 році можуть опинитися щонайменше 200 торгових центрів у Росії, вважає старший директор російської консалтингової компанії CORE.XP Марина Малахатько.
"Понад 50% портфеля торгової нерухомості, закладеної в ключових банках країни, вже в зоні ризику: їх співвідношення боргу до вартості нерухомості перевищує 80%", - пояснила експертка.
За її словами, частина власників, усвідомлюючи загрозу дефолту, прагне продати свої активи. При цьому часто вони не готові вкладати власні кошти на покриття кредиту, додала Малахатько.
За даними російської компанії NF Group, станом на кінець 2023 року загальна площа ТЦ у Росії сягала 54,4 млн кв. м. За даними ShopAndMall.ru, йдеться приблизно про 2 тис. об'єктів площею понад 5 тис. кв. м. Таким чином, під загрозою банкрутства перебуває кожен десятий ТЦ.
Як повідомлялося, російський Центробанк на засіданні 25 жовтня підвищив ключову ставку до 21% - максимального значення з 2003 року. Голова ЦБ РФ Ельвіра Набіулліна спрогнозувала, що високі ставки можуть зберігатися довгий час, щоб стримати інфляцію.
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