Фінансові новини
- |
- 01.11.24
- |
- 23:36
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Ви ніколи не перетнете океан, якщо не наберетеся мужності втратити берег з поля зору"
Христофор Колумб
Верховний лідер Ірану наказав підготувати удар по Ізраїлю, - NYT
22:29 01.11.2024 |
Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї наказав своїм підлеглим підготувати удар по Ізраїлю. Так Тегеран хоче відповісти на атаку ізраїльських військ, яка сталася 26 жовтня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.
Троє неназваних іранських чиновників розповіли виданню, що наказ про підготовку плану атаки Хаменеї віддав Вищій раді національної безпеки.
За їхніми словами, таке рішення верховний лідер ухвалив після того, як ознайомився з масштабами збитків, які ізраїльський удар завдав іранському ракетному виробництву та системам ППО навколо Тегерану, енергетичній інфраструктурі та головному порту на півдні країни.
Джерела NYT уточнили, що, як заявив Хаменеї, масштаби ізраїльської атаки, а також кількість жертв (загинули щонайменше чотири солдати з числа військових) надто великі, щоб їх ігнорувати, і якщо Тегеран не відповість, він визнає поразку.
Вони також наголосили, що військові командири готують список з десятків військових цілей на території Ізраїлю. Сам удар, ймовірно, відбудеться вже після президентських виборів у США. Причиною тому є стурбованість Ірану, що сплеск напруженості на Близькому Сході може "зіграти на руку" кандидату в президенти США Дональду Трампу.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Кабмін хоче прив'язати пріоритетність бронювання до розміру зарплат, – Свириденко
ТОП-НОВИНИ
|НБУ пропонує розширити режим експортного забезпечення крім агропрордукції й на інші групи товарів
|НБУ поліпшив прогноз міжнародних резервів на кінець 2024-2026 рр. на $2,4-3,7 млрд
|НБУ погіршив прогноз інфляції до 9,7% у 2024 році і 6,9% у 2025 році
|Нацбанк України підвищив прогноз зростання ВВП до 4% у 2024р і 4,3% у 2025 р.
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Сотні російських ТРЦ попередили про загрозу банкрутства і просять в уряду РФ пільг
|Румунія вважає «формулу миру» єдиним шляхом до реального миру в Україні
|Умєров представив двопартійній делегації Конгресу США можливості українського ОПК
|Глава Нацбанку: На Заході відбувся злам у сприйнятті російських активів
|Угорщина не включатиме в угоду з Україною її членство в НАТО, - МЗС
|Верховний лідер Ірану наказав підготувати удар по Ізраїлю, - NYT
Бізнес
|ЄС розпочав розслідування проти китайського інтернет-магазину Temu
|Сидіння для унітазу TrueLoo зі штучним інтелектом, яке сканує відходи, стало одним з найкращих винаходів 2024 року
|Google використовує штучний інтелект для написання 25% свого нового коду
|LinkedIn отримає асистента на базі ШІ, який зможе підбирати працівників
|Екран 144 Гц, батарея 8850 мАг і потужні процесори Snapdragon: Xiaomi представила нові планшети Pad 7 та Pad 7 Pro
|Apple збільшила мінімальну оперативну пам'ять MacBook Air до 16 ГБ
|Шлюб в «Дії» увійшов до списку найкращих винаходів світу за версією TIME