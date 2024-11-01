Китай повністю відкриває виробничий сектор для іноземних інвесторів

Китай скасував усі обмеження на доступ іноземних інвесторів до обробної промисловості країни, що стало знаковим кроком для другої за величиною економіки світу, повідомляє агентство "Сіньхуа".

У п'ятницю набув чинності новий список, в якому перераховано заборонені для іноземних інвестицій сектори економіки, і з нього було виключено останні два пункти, пов'язані з виробництвом. Кількість "закритих" галузей скоротилася до 29.

Новий документ передбачає, що виробнича галузь Китаю досягла найбільшого у світі рівня відкритості. Майже всі країни, що розвиваються, запроваджують обмеження на іноземні інвестиції в цей сектор, і навіть деякі розвинені держави продовжують зберігати певні обмеження, зазначають експерти Державного комітету в справах розвитку і реформ (NDRC).

У 2010 році обсяг доданої вартості в обробній промисловості КНР вперше перевищив аналогічний показник США. У 2023 році на його частку припало приблизно 30% загальносвітового обсягу, що дає змогу країні залишатися в статусі найбільшого виробника у світі протягом 14 років поспіль.

Останніми роками в Китаї спостерігається стійке зростання прямих іноземних інвестицій (FDI, ПІІ) у високотехнологічне виробництво. У січні-вересні цього року в галузі з виробництва медичного обладнання та приладобудування, а також у сектор виробництва комп'ютерної та офісної техніки обсяг фактично використаних зарубіжних інвестицій зріс відповідно на 57,3% і 29,2% у річному зіставленні.