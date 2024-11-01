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У Нідерландах підірвали галерею та вкрали картини Енді Воргола
17:14 01.11.2024 |
Дві роботи художника Енді Воргола викрали з художньої галереї MPV Gallery в нідерландському місті Остервейк у ніч проти п'ятниці, 1 листопада.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ANP.
Близько 03:35 ранку в приміщенні галереї в Остервейку пролунав вибух, після якого невідомі зловмисники спробували винести чотири роботи Воргола із серії "Королеви, що царюють".
Їм вдалося викрасти два портрети - нині покійної британської королеви Єлизавети II та королеви Данії Маргрете, яка наприкінці минулого року зреклась престолу, - вирвавши полотна з рам.
За словами представника MPV Gallery, дії зловмисників, найімовірніше, завдали роботам значної шкоди, а сама серія "в цілому є дуже цінною".
У результаті вибуху будівля галереї зазнала значної шкоди, також були пошкоджені сусідні будівлі.
У нідерландській поліції стверджують, що зловмисники втекли з місця події на автомобілі. Їх досі шукають.
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