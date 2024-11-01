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АНАЛІТИКА

Бізнес у Росії зобов'яжуть передавати державі будь-які дані про клієнтів та співробітників

 

Російська влада зможе вимагати від бізнесу передавати знеособлені персональні дані клієнтів і співробітників фактично з будь-якого приводу.

Це випливає з підготовленого Мінцифри РФ розпорядження уряду, передає The Moscow Times.

У документі йдеться, що російська влада може вимагати надати дані, якщо вони знадобляться для "захисту населення та територій", у разі загрози виникнення надзвичайної ситуації на всій території країни або її частини.

Крім того, дані можуть бути запитані для запобігання тероризму в разі введення режиму контртерористичної операції, а також для запобігання поширенню інфекційних захворювань та отруєнь, якщо буде введено карантин.

Бізнес повинен буде передавати дані до "держозера" - державної інформаційної системи. При цьому згода на передачу даних від користувачів до системи не потрібна.

Доступ до цих даних у перший рік після розміщення отримають лише державні користувачі, а потім усі інші, кого схвалить уряд.

Втім, поточний текст розпорядження уряду не визначає чіткого переліку випадків, коли і які знеособлені дані можна запросити у бізнесу, відтак, щоб регламентувати відносини компаній і держави щодо переданих даних, потрібен повноцінний нормативний акт і прозорий механізм публічного обговорення таких випадків.

Хоча бізнес повинен передавати в "держозеро" вже знеособлену інформацію, залишаються ті самі ризики, що і при передачі персональних даних, вважає експерт із захисту персональних даних та співзасновник Regional Privacy Professionals Association Алексєй Мунтян.

"Згідно з поточною концепцією регулювання, знеособлені дані залишаються персональними, оскільки це оборотна процедура. По суті, бізнес втрачає контроль над своїми даними. При цьому держава зможе обробляти ці дані в широкому спектрі сценаріїв, який не завжди може бути явно обмежений заявленими у проєкті цілями", - підсумував Мунтян.

Раніше стало відомо, що російська влада вирішила приховати від публічної уваги ще один блок статистики, до того вже засекретивши третину федерального бюджету, оборот зовнішньої торгівлі, обсяги видобутку нафти і газу та інші ключові дані щодо економіки.

Так, Росстат не опублікував покомпонентних даних щодо інфляції за останній звітний місяць - вересень. Ідеться про детальну статистику, яка розкриває, наскільки подорожчав кожен із товарів та видів послуг, які враховує Росстат у своєму "споживчому кошику".
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: Росія
 

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