Виробники озброєнь в Європі нарікають на брак коштів

Малі та середні оборонні компанії в Європі мають труднощі з доступом до фінансування, необхідного для впровадження інновацій та розширення виробничих ліній, навіть попри підвищений попит через війну Росії проти України та інші конфлікти, пише агенція Reuters в четвер, 31 жовтня. Її журналісти поспілкувалися з представниками приблизно десятка компаній, урядовцями та експертами оборонного сектора, і всі погоджуються, що європейським урядам необхідно подумати, як покращити доступ до фінансування для невеликих підприємств.

За словами співрозмовників, відсутність доступу до державного фінансування, бюрократичні перешкоди та небажання банків видавати кредити через побоювання порушити екологічні, соціальні та управлінські критерії (ESG) перешкоджають розвитку малого та середнього оборонного бізнесу в Європі. "Більшість проблем, з якими стикалася оборонна та безпекова індустрія останнім часом, і надалі існують або навіть загострюються", - наголосив у розмові з Reuters президент Асоціації оборонної промисловості Чехії Іржі Гінек.

Компанії вимушені шукати фінансування за межами ЄС

Згідно з звітом Європейської Комісії за 2024 рік, малі та середні підприємства оборонного сектора ЄС зіткнулися з дефіцитом боргового фінансування у розмірі від одного до двох мільярдів євро, що стримує їхнє зростання, змушує скорочувати операції та шукати фінансування за межами Європейського Союзу.

Занадто суворе трактування критеріїв ESG часто призводить до політики виключення з боку банків та інвестиційних фондів у ЄС, йдеться у звіті. "У секторі з довгими циклами розробки та значними капітальними потребами нестача фінансування може стримувати здатність компанії до інновацій, розширення або навіть підтримки поточної діяльності", - зазначає Єврокомісія. При цьому, за її оцінкою, чітке роз'яснення фінансовому сектору, як керувати ризиками у сфері сталого розвитку, може покращити доступ до фінансування.

Глобальні військові витрати досягли рекордного рівня

Тим часом загальний обсяг військових витрат у світі в 2023 році зріс на 6,8 відсотка і сягнув рекордного показника 2,443 трлн доларів, або 2,3 відсотка глобального ВВП, підрахував Стокгольмський міжнародний інститут досліджень проблем миру (SIPRI). У його щорічній доповіді, опублікованій у квітні цього року, зазначається, що це зростання стало максимальним з 2009 року і що глобальні витрати на оборону досягли найвищого рівня, який інститут коли-небудь фіксував.

Експертка лондонського Міжнародного інституту стратегічних досліджень (IISS) Фенелла Макгерті каже, що якщо великі гравці виграли від зростання попиту, то компаніям, розташованим нижче в ланцюжку поставок, зробити це виявилося складніше. На відміну від великих підприємств, які зазвичай котируються на біржах і отримують вигоду від виходу на великі світові ринки за межами Європи, невеликі, більш вузькоспеціалізовані компанії можуть стикатися з більшими ризиками, сказала Макгерті агенції Reuters. Це ускладнює їхній доступ як до банківського, так і до державного фінансування.