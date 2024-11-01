Гарріс дещо випереджає Трампа за популярністю в ключових для неї штатах Пенсильванія, Мічиган і Вісконсин - опитування

Рейтинг схвалення віцепрезидентки США Камали Гарріс дещо вищий, ніж в експрезидента Дональда Трампа, у трьох штатах, що можуть відіграти ключову роль у її можливій перемозі на президентських виборах, повідомляє The Hill із посиланням на дані опитування, яке провела організація Marist Poll.

Так, кандидатка від демократів Гарріс випереджає суперника-республіканця Трампа на 3% відсоткових пункти у штаті Мічиган і на 2% у штатах Пенсільванія та Вісконсин.

У Мічигані 51% респондентів висловили підтримку Гарріс, 48% - Трампу. Порівняно з вересневим опитуванням Marist Poll, її позиції в Мічигані послабилися - у вересні вона вела на 5 процентних пунктів.

У Пенсільванії за Гарріс хочуть голосувати 50% опитаних, за Трампа - 48%. Гарріс дещо покращила показник - у вересні обидва кандидати набирали по 49% підтримки.

У Вісконсині за Гарріс висловилися 50% респондентів, за Трампа - 48%. Але у вересні вона обганяла суперника на 1 процентний пункт.

Крім того, у цих штатах жінки активніше підтримують кандидата від демократів. Трамп, зі свого боку, отримує більше схвалення від чоловіків.

Опитування тривало з 27 до 30 жовтня, у ньому взяли участь 1 тис. 214 осіб у Мічигані, 1 тис. 400 у Пенсильванії та 1 тис. 330 у Вісконсині. Похибка становила 3,5 відсоткових пункта в Мічигані, 3,4 відсоткових пункта в Пенсільванії та Вісконсині.

The Hill зазначає, що для Гаріс особливо важлива підтримка у штатах Пенсильванія, Мічиган і Вісконсин, що входять до складу "Синьої стіни", - так називають 18 штатів і округ Колумбія, де демократи перемагали на президентських виборах із 1992 до 2012 року.

Президентські вибори в США відбудуться 5 листопада.