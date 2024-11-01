Глава Пентагону: США збільшують присутність своїх сил у Південній Кореї

США продовжують збільшувати розгортання своїх сил на Корейському півострові. Співпраця між Вашингтоном та Сеулом розширюється.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Пентагону Ллойда Остіна під час пресконференції.

Чиновник розповів, що під час переговорів з міністром оборони Південної Кореї Кім Йон Хеном та міністром закордонних справ Південної Кореї Чо Тхе Юлем вони домовилися про подальше підвищення оперативної сумісності та зміцнення розширеного стримування.

Зокрема, США та Південна Корея розширюють співробітництво з ядерного та стратегічного планування в рамках Консультативної групи з ядерних питань.

"Ми збільшуємо регулярне розгортання американських стратегічних сил на Корейському півострові", - зазначив Остін.