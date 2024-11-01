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ЦВК Грузії заявила про перемогу «Грузинської мрії» після перерахунку голосів
23:57 31.10.2024 |
Частковий перерахунок голосів на парламентських виборах у Грузії 26 жовтня підтвердив перемогу партії влади "Грузинська мрія" на тлі заяв спостерігачів і опозиції про фальсифікації.
Про це агентству AFP повідомили у Центральній виборчій комісії Грузії, передає "Європейська правда".
За словами представника грузинського Центрвиборчкому, перерахунок голосів на близько 12% виборчих дільниць, де віддали 14% голосів, "не призвів до значних змін у раніше оголошених офіційних результатах".
"Остаточні результати лише трохи змінилися на близько дев'яти відсотках перерахованих виборчих дільниць", - додав речник ЦВК Грузії.
За підсумками парламентських виборів у Грузії, де офіційно перемогу здобула партія влади "Грузинська мрія", міжнародні спостерігачі звернули увагу на тиск і залякування виборців.
Опозиційні партії не визнають результати виборів, заявляючи, що "Грузинська мрія" їх "вкрала". Опозиціонери почали протести.
У Грузії прокуратура, Міністерство внутрішніх справ і Спеціальна слідча служба розпочали розслідування фактів ймовірних злочинів, скоєних у передвиборчий період і в день виборів, у 47 кримінальних справах.
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