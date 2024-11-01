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АНАЛІТИКА

МЗС Південної Кореї: Нам потрібно побачити рівень залученості сил КНДР у РФ, перш ніж ухвалювати рішення про передання зброї Україні

 

Південній Кореї потрібно побачити рівень залученості сил КНДР в РФ і яку компенсацію КНДР отримає від Росії, перш ніж ухвалювати рішення про збройну підтримку для України, зазначив міністр закордонних справ Південної Кореї Чо Те Юл.

"Стосовно нашого плану щодо постачання зброї Україні. Як було згадано президентом Юн Сок Йолем, залежно від розвитку військового співробітництва між КНДР і Росією, будуть вжиті відповідні заходи", - сказав він на пресконференції з держсекретарем США, главою Пентагону і міністром оборони Південної Кореї.

Глава МЗС сказав, що Південній Кореї потрібно побачити рівень участі сил КНДР у Росії, і що отримає КНДР від Росії.

"Тому нам доведеться подивитися на це, перш ніж ухвалювати рішення щодо підтримки зброєю України. Наразі ми не в змозі поділитися подробицями", - додав міністр.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Корея
 

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