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АНАЛІТИКА

До 8000 військових із КНДР було перекинуто в Курську область - Блінкен

 

За останніми даними, до 8000 військових із КНДР були перекинуті в Курську область РФ, очікується, що найближчими днями вони братимуть участь у військових діях, повідомив держсекретар США Ентоні Блінкен.

"За нашими оцінками, загалом у Росії перебуває близько 10 000 північнокорейських солдатів, і, за останніми даними, до 8000 із них було перекинуто в Курську область. Ми ще не бачили, щоб ці війська брали участь у бойових діях проти українських військ, але ми очікуємо, що це станеться найближчими днями", - сказав Блінкен на пресконференції з південнокорейським колегою, главою Пентагону і міністром оборони Південної Кореї у Вашингтоні.

Блінкен зазначив, що Росія навчає солдатів КНДР артилерії, БПЛА, базовим піхотним операціям, включно з розчищенням окопів, що "свідчить про те, що вона має повний намір використовувати ці сили у фронтових операціях".
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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