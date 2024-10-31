Швеція скасовує податок на пластикові пакети

З п'ятниці, 1 листопада, у Швеції припиняють стягувати податок на пластикові пакети, який діяв чотири роки та допоміг зменшити їхнє використання.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в публікації The Guardian.

Податок на пластикові пакети в розмірі 3 крони у Швеції запровадили у травні 2020 року відповідно до директиви Європейського Союзу, яка зобов'язувала держави-члени скоротити використання пластику.

Минулого року правоцентристський коаліційний уряд Швеції за підтримки ультраправих "Шведських демократів" оголосив про скасування податку. Цей крок пояснили тим, що споживання поліетилену вже й так нижче за цільовий показник ЄС.

За офіційними даними, у 2019 році - до запровадження податку - жителі Швеції використовували в середньому 74 поліетиленові пакети на людину щороку. У 2023 році цей показник упав до 17.

Водночас скасування податку у Швеції розкритикувало урядове агентство з охорони довкілля. Там стверджують, що податок усе ще потрібен для закріплення нових моделей поведінки.

"Ми не знаємо, що буде далі. Цільовий показник споживання в 40 пакетів на людину все ще існує з 2025 року, і якщо ми не досягнемо його, ЄС оштрафує нас", - прокоментувала Оса Стенмарк, представниця Шведського агентства з охорони навколишнього середовища.

Швеція безпосередньо причетна до появи пластикових пакетів: цей винахід запатентувала шведська компанія Celloplast у 1965 році.

Водночас країна й раніше була лідером зі скорочення використання пластику. Приміром, великі шведські супермаркети вже давно стягують плату за пакети, заохочуючи людей приносити свої власні торбини.

Цього року, як повідомлялось, перемовники від Ради ЄС і Європарламенту погодили позиції щодо майбутнього законопроєкту, метою якого буде скорочення кількості пластикового сміття.