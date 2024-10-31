Фінансові новини
- |
- 31.10.24
- |
- 18:24
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Швеція скасовує податок на пластикові пакети
17:53 31.10.2024 |
З п'ятниці, 1 листопада, у Швеції припиняють стягувати податок на пластикові пакети, який діяв чотири роки та допоміг зменшити їхнє використання.
Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в публікації The Guardian.
Податок на пластикові пакети в розмірі 3 крони у Швеції запровадили у травні 2020 року відповідно до директиви Європейського Союзу, яка зобов'язувала держави-члени скоротити використання пластику.
Минулого року правоцентристський коаліційний уряд Швеції за підтримки ультраправих "Шведських демократів" оголосив про скасування податку. Цей крок пояснили тим, що споживання поліетилену вже й так нижче за цільовий показник ЄС.
За офіційними даними, у 2019 році - до запровадження податку - жителі Швеції використовували в середньому 74 поліетиленові пакети на людину щороку. У 2023 році цей показник упав до 17.
Водночас скасування податку у Швеції розкритикувало урядове агентство з охорони довкілля. Там стверджують, що податок усе ще потрібен для закріплення нових моделей поведінки.
"Ми не знаємо, що буде далі. Цільовий показник споживання в 40 пакетів на людину все ще існує з 2025 року, і якщо ми не досягнемо його, ЄС оштрафує нас", - прокоментувала Оса Стенмарк, представниця Шведського агентства з охорони навколишнього середовища.
Швеція безпосередньо причетна до появи пластикових пакетів: цей винахід запатентувала шведська компанія Celloplast у 1965 році.
Водночас країна й раніше була лідером зі скорочення використання пластику. Приміром, великі шведські супермаркети вже давно стягують плату за пакети, заохочуючи людей приносити свої власні торбини.
Цього року, як повідомлялось, перемовники від Ради ЄС і Європарламенту погодили позиції щодо майбутнього законопроєкту, метою якого буде скорочення кількості пластикового сміття.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Кабмін хоче прив'язати пріоритетність бронювання до розміру зарплат, – Свириденко
ТОП-НОВИНИ
|НБУ пропонує розширити режим експортного забезпечення крім агропрордукції й на інші групи товарів
|НБУ поліпшив прогноз міжнародних резервів на кінець 2024-2026 рр. на $2,4-3,7 млрд
|НБУ погіршив прогноз інфляції до 9,7% у 2024 році і 6,9% у 2025 році
|Нацбанк України підвищив прогноз зростання ВВП до 4% у 2024р і 4,3% у 2025 р.
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Норвегія виділить Україні $118 млн на утримання винищувачів F-16
|Швеція скасовує податок на пластикові пакети
|Збиток «газпрому» за дев'ять місяців становив 309 млрд рублів
|У «Резерві+» у листопаді з'являться електронні відстрочки - Міноборони
|Танкери в Балтійському морі підробляють дані про свої маршрути, щоб приховати візити до Росії, – берегова охорона Фінляндії
|ЄС розпочав розслідування проти китайського інтернет-магазину Temu
Бізнес
|Apple представила три нові моделі MacBook Pro з процесорами M4, M4 Pro та M4 Max
|Apple виготовлятиме базові iPhone 17 в Індії
|Презентована українська гра The Demons Told Me to Make This Game, автори якої надихалися Disco Elysium та Slay the Princess
|Airbus вивів на ринок довгоочікуваний літак A321XLR: першим оператором стала Iberia
|Електромобіль Xiaomi SU7 Ultra проїхав трасу Нюрбургрінг за 6 хв 46,874 с.
|Xiaomi презентує електричний седан SU7 Ultra: 1500 кінських сил і швидкість до 100 км/год за 2 секунди
|Apple представила кабель Thunderbolt 5 USB-C за $69: швидкість до 120 Гбіт/с для нового Mac mini