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АНАЛІТИКА

Збиток «газпрому» за дев'ять місяців становив 309 млрд рублів

 

Головна компанія ПАТ «газпром» у ІІІ кварталі 2024 року отримала чистий прибуток за РСБЗ обсягом 171,5 млрд руб.. Перший і другий квартали компанія завершила зі збитками 450 млрд руб. і 31 млрд руб.. Розмір збитку за підсумками дев'яти місяців становив 309,1 млрд руб., повідомляє газета «коммєрсант».

Відповідно до звітності компанії, виручка «газпрому» за перші дев'ять місяців 2024 року зросла на 8%, до 4,27 трлн руб.. Валовий прибуток знизився на 9%, до 837,9 млрд руб.. Дебіторська заборгованість на 30 вересня становила 3 трлн руб. проти 2,59 трлн руб. на кінець 2023 року. Кредиторська заборгованість знизилася до 1,302 трлн руб. проти 1,324 трлн руб. на кінець 2023-го.

Раніше рада директорів «газпрому» схвалила збільшення інвестиційної програми на 2024 рік з 1,57 трлн руб. до 1,642 трлн руб.. Заступник голови правління компанії фаміл садігов також повідомив, що за підсумками 2024-го «газпром» чекає зниження коефіцієнта «чистий борг»/EBITDA з 2,4 до 2,3.

З 2025 року газова держкорпорація перестане платити додатковий ПВКК (податок на видобуток корисних копалин), який було запроваджено для неї на початку 2023 року, випливає з поправок до податкового кодексу, який затвердила госдума. Це звільнить «газпром» від сплати податків на суму 600 млрд руб. наступного року.
За матеріалами: EnKorr
Ключові теги: Росія
 

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