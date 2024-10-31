Фінансові новини
- |
- 31.10.24
- |
- 18:24
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Збиток «газпрому» за дев'ять місяців становив 309 млрд рублів
17:48 31.10.2024 |
Головна компанія ПАТ «газпром» у ІІІ кварталі 2024 року отримала чистий прибуток за РСБЗ обсягом 171,5 млрд руб.. Перший і другий квартали компанія завершила зі збитками 450 млрд руб. і 31 млрд руб.. Розмір збитку за підсумками дев'яти місяців становив 309,1 млрд руб., повідомляє газета «коммєрсант».
Відповідно до звітності компанії, виручка «газпрому» за перші дев'ять місяців 2024 року зросла на 8%, до 4,27 трлн руб.. Валовий прибуток знизився на 9%, до 837,9 млрд руб.. Дебіторська заборгованість на 30 вересня становила 3 трлн руб. проти 2,59 трлн руб. на кінець 2023 року. Кредиторська заборгованість знизилася до 1,302 трлн руб. проти 1,324 трлн руб. на кінець 2023-го.
Раніше рада директорів «газпрому» схвалила збільшення інвестиційної програми на 2024 рік з 1,57 трлн руб. до 1,642 трлн руб.. Заступник голови правління компанії фаміл садігов також повідомив, що за підсумками 2024-го «газпром» чекає зниження коефіцієнта «чистий борг»/EBITDA з 2,4 до 2,3.
З 2025 року газова держкорпорація перестане платити додатковий ПВКК (податок на видобуток корисних копалин), який було запроваджено для неї на початку 2023 року, випливає з поправок до податкового кодексу, який затвердила госдума. Це звільнить «газпром» від сплати податків на суму 600 млрд руб. наступного року.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Кабмін хоче прив'язати пріоритетність бронювання до розміру зарплат, – Свириденко
ТОП-НОВИНИ
|НБУ пропонує розширити режим експортного забезпечення крім агропрордукції й на інші групи товарів
|НБУ поліпшив прогноз міжнародних резервів на кінець 2024-2026 рр. на $2,4-3,7 млрд
|НБУ погіршив прогноз інфляції до 9,7% у 2024 році і 6,9% у 2025 році
|Нацбанк України підвищив прогноз зростання ВВП до 4% у 2024р і 4,3% у 2025 р.
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Норвегія виділить Україні $118 млн на утримання винищувачів F-16
|Швеція скасовує податок на пластикові пакети
|Збиток «газпрому» за дев'ять місяців становив 309 млрд рублів
|У «Резерві+» у листопаді з'являться електронні відстрочки - Міноборони
|Танкери в Балтійському морі підробляють дані про свої маршрути, щоб приховати візити до Росії, – берегова охорона Фінляндії
|ЄС розпочав розслідування проти китайського інтернет-магазину Temu
Бізнес
|Apple представила три нові моделі MacBook Pro з процесорами M4, M4 Pro та M4 Max
|Apple виготовлятиме базові iPhone 17 в Індії
|Презентована українська гра The Demons Told Me to Make This Game, автори якої надихалися Disco Elysium та Slay the Princess
|Airbus вивів на ринок довгоочікуваний літак A321XLR: першим оператором стала Iberia
|Електромобіль Xiaomi SU7 Ultra проїхав трасу Нюрбургрінг за 6 хв 46,874 с.
|Xiaomi презентує електричний седан SU7 Ultra: 1500 кінських сил і швидкість до 100 км/год за 2 секунди
|Apple представила кабель Thunderbolt 5 USB-C за $69: швидкість до 120 Гбіт/с для нового Mac mini