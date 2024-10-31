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АНАЛІТИКА

ЄС розпочав розслідування проти китайського інтернет-магазину Temu

 

Європейський Союз розпочав офіційне розслідування проти китайського інтернет-магазину Temu через побоювання щодо продажу нелегальних товарів. Про це пише The Guardian.

З моменту запуску у квітні 2023 року інтернет-магазин Temu швидко розвинувся на ринку ЄС, продаючи все - від косметики до одягу, меблів і техніки - безпосередньо з Китаю близько 100 млн користувачів.

Європейська комісія заявила, що має численні побоювання, що платформа порушує новий закон про цифрові послуги (DSA), який регулює діяльність технологічних компаній, починаючи від Facebook і закінчуючи X та Google.

Високопосадовець комісії заявив, що занепокоєння щодо продажу підроблених продуктів, фармацевтичних препаратів, косметики та іграшок висловлювали різні органи влади по всій Європі, особливо в Німеччині, Данії та Ірландії.

Комісія також занепокоєна агресивною тактикою продажів на платформі з "дизайном, що викликає звикання", включно із "ігровими винагородами".

Якщо буде встановлено, що компанія порушує DSA, їй загрожують великі штрафи.

"Ми хочемо переконатися, що Temu дотримується вимог DSA. Зокрема, щоб продукти, які продаються на їхній платформі, відповідали стандартам ЄС і не завдавали шкоди споживачам", - зазначила Європейська комісарка з питань конкуренції Маргрет Вестагер.

Джерела видання заявили, що Temu швидко реагує на перевірку ЄС, відповідаючи протягом декількох хвилин на будь-які запитання.

"Я хочу підкреслити, що на цьому етапі це лише підозри. Це не висновки, навіть не попередні висновки", - зазначив посадовець, знайомий із цим питанням.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: ЄС, Китай
 

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