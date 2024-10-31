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Обвал акцій Trump Media: Дональд Трамп втратив $1,3 млрд за день
13:47 31.10.2024 |
Ціна акцій Trump Media & Technology Group кандидата в президенти США Дональда Трампа впала на 22,3%, що стало найгіршим одноденним зменшенням вартості акцій з моменту виходу медіакомпанії на біржу в березні цього року. Про це повідомляє CNN Business.
До падіння ціни акцій частка Трампа в Trump Media оцінювалася у $5,9 млрд, після закриття торгової сесії в середу, 30 жовтня, - вже у $4,6 млрд. Це означає, що Дональд Трамп за один день втратив $1,3 млрд власного капіталу.
У CNN зазначають, що не було жодних об'єктивних причин, які б спричинили обвал акцій: Trump Media не опублікувала жодних важливих новин, які могли б пояснити падіння.
Акції Trump Media стали для трейдерів Волл-стріт індикатором перспективи повернення Трампа до Білого дому, оскільки актив компанії - соцмережа Truth Social - може стати платформою для президентських комунікацій, якщо Трамп переможе.
У період з 23 вересня та кінця жовтня вартість акцій Trump Media зросла вчетверо, коли очікування трейдерів перемоги Трампа на виборах були особливо високі.
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