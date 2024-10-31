Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Обвал акцій Trump Media: Дональд Трамп втратив $1,3 млрд за день

 

Ціна акцій Trump Media & Technology Group кандидата в президенти США Дональда Трампа впала на 22,3%, що стало найгіршим одноденним зменшенням вартості акцій з моменту виходу медіакомпанії на біржу в березні цього року. Про це повідомляє CNN Business.

До падіння ціни акцій частка Трампа в Trump Media оцінювалася у $5,9 млрд, після закриття торгової сесії в середу, 30 жовтня, - вже у $4,6 млрд. Це означає, що Дональд Трамп за один день втратив $1,3 млрд власного капіталу.

У CNN зазначають, що не було жодних об'єктивних причин, які б спричинили обвал акцій: Trump Media не опублікувала жодних важливих новин, які могли б пояснити падіння.

Акції Trump Media стали для трейдерів Волл-стріт індикатором перспективи повернення Трампа до Білого дому, оскільки актив компанії - соцмережа Truth Social - може стати платформою для президентських комунікацій, якщо Трамп переможе.

У період з 23 вересня та кінця жовтня вартість акцій Trump Media зросла вчетверо, коли очікування трейдерів перемоги Трампа на виборах були особливо високі.

Обвал акцій Trump Media: Дональд Трамп втратив $1,3 млрд за день
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: США
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2790
  0,1008
 0,24
EUR
 1
 44,6350
  0,0276
 0,06

Курс обміну валют на сьогодні, 10:24
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9758  0,01 0,02 41,5583  0,06 0,15
EUR 44,5083  0,03 0,08 45,1688  0,03 0,07

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1900  0,09 0,22 41,2200  0,08 0,19
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес