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АНАЛІТИКА

Росіянам на три роки заборонили керувати у Міжнародному союзі електрозв’язку, - Мінцифри

 

Росіянам заборонили обіймати керівні посади в дослідницьких групах Міжнародного союзу електрозв'язку (МСЕ) до 2028 року. Це посилить захист міжнародного права та сприятиме глобальній безпеці у сфері телекомунікацій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Міністерства цифрової трансформації України.

"Команда Мінцифри взяла участь у Світовій Асамблеї Стандартизації Телекомунікацій (ITU WTSA), де українська делегація досягла важливої мети - не допустила російських кандидатів на керівні посади в дослідницьких групах Міжнародного союзу електрозв'язку (МСЕ) на період 2025-2028 років", - пише відомство.

Зазначається, що завдяки підтримці 40 країн, серед яких Сполучені Штати Америки (США), Японія, Франція, Канада й не тільки, росіянам обмежено доступ до світових телекомунікаційних процесів. Протягом наступних років вони не впливатимуть на визначення стандартів та розвитку телекомунікаційних технологій.

Чому це важливо

Міжнародний союз електрозв'язку (МСЕ) - спеціалізоване агентство ООН, що займається розробкою стандартів у галузі зв'язку, керує розподілом радіочастот і супутникових орбіт, а також підтримує країни у розвитку телекомунікаційної інфраструктури. Членами МСЕ є 193 держави.

Рішення не допускати представників країни-агресора до керівних процесів посилює захист міжнародного права та сприяє глобальній безпеці у сфері телекомунікацій.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: Росія
 

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