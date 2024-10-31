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Росіянам на три роки заборонили керувати у Міжнародному союзі електрозв’язку, - Мінцифри
13:40 31.10.2024 |
Росіянам заборонили обіймати керівні посади в дослідницьких групах Міжнародного союзу електрозв'язку (МСЕ) до 2028 року. Це посилить захист міжнародного права та сприятиме глобальній безпеці у сфері телекомунікацій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Міністерства цифрової трансформації України.
"Команда Мінцифри взяла участь у Світовій Асамблеї Стандартизації Телекомунікацій (ITU WTSA), де українська делегація досягла важливої мети - не допустила російських кандидатів на керівні посади в дослідницьких групах Міжнародного союзу електрозв'язку (МСЕ) на період 2025-2028 років", - пише відомство.
Зазначається, що завдяки підтримці 40 країн, серед яких Сполучені Штати Америки (США), Японія, Франція, Канада й не тільки, росіянам обмежено доступ до світових телекомунікаційних процесів. Протягом наступних років вони не впливатимуть на визначення стандартів та розвитку телекомунікаційних технологій.
Чому це важливо
Міжнародний союз електрозв'язку (МСЕ) - спеціалізоване агентство ООН, що займається розробкою стандартів у галузі зв'язку, керує розподілом радіочастот і супутникових орбіт, а також підтримує країни у розвитку телекомунікаційної інфраструктури. Членами МСЕ є 193 держави.
Рішення не допускати представників країни-агресора до керівних процесів посилює захист міжнародного права та сприяє глобальній безпеці у сфері телекомунікацій.
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