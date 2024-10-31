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АНАЛІТИКА

Під санкції США потрапили двоє юристів зі Швейцарії – за допомогу РФ з обходом обмежень

 

США включили у санкційний список двох юристів зі Швейцарії, які, за висновками американських відомств, допомагали своїм російським клієнтам будувати схеми обходу західних санкцій.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Swiss Info за комюніке посольства США у Швейцарії.

За висновками американських відомств, зазначені двоє юристів скористалися лазівкою у швейцарському законодавстві, яке дозволяє юристам працювати нефінансовими посередниками без додаткових зобов'язань та звітування, тож ця їхня діяльність довго залишалася непоміченою.

"Швейцарія є і глобальним фінансовим центром, і ключовою ланкою міжнародної архітектури санкцій. Вона має і повинна робити більше для гарантування того, що її законодавчі рамки не будуть використовуватися для непрозорої фінансової діяльності", - заявив посол США Скотт Міллер.

Він закликав Швейцарію закрити прогалини у національному законодавстві, аби юристи, що виступають у ролі нефінансових посередників, теж підпадали під нагляд, а також посилити контроль за дотриманням санкцій.

Нагадаємо, США 30 жовтня наклали санкції на 400 осіб і компаній, зокрема за допомогу РФ з обходом обмежень.
 

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