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АНАЛІТИКА

Швейцарія приєдналась до останніх санкцій ЄС проти Білорусі з кількома винятками

 

Швейцарія приєдналася до останніх обмежувальних заходів Євросоюзу щодо Білорусі, ухвалених в червні 2024 року, з невеликими винятками.

Як повідомляє "Європейська правда", про це оголосила пресслужба уряду Швейцарії.

30 жовтня Федеральна рада ухвалила нові обмеження проти Білорусі, що набувають чинності з наступного дня. Таким чином Швейцарія приєдналася до санкцій ЄС проти Білорусі, запроваджених 29 червня 2024 року.

"Цим рішенням Федеральна рада продовжує тісне партнерство, що існує між Швейцарією та ЄС у питанні санкцій... Мета цього узгодження заходів - запобігти будь-якому обходу санкцій", - зазначили у комюніке.

Серед іншого, йдеться про заборону інвестицій в енергетичний сектор Білорусі, імпортні та експортні обмеження.

Як і у випадку санкцій проти Росії, експортери зобов'язані прописувати у контрактах з третіми країнами заборону реекспорту до Білорусі проданих їм підсанкційних товарів.

Водночас Швейцарія не стала запроваджувати у себе передбачене цим пакетом санкцій зобов'язання для економічних операторів гарантувати, що їхні філіали у третіх країнах не будуть порушувати санкції, а також зобов'язання "обачності" для запобігання реекспорту до Білорусі високопріоритетних товарів - з аргументацією, що швейцарські компанії і так зобов'язані законом дотримуватися санкцій.

Також не включили розширення заборони на транспортування товарів.

 

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