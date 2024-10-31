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АНАЛІТИКА

Швеція і Норвегія відмовляються від повного переходу на безготівкові розрахунки через загрозу РФ

 

Швеція і Норвегія відмовляються від планів створення повністю безготівкових систем через побоювання, що це зробить їх вразливими перед загрозами безпеці з боку Росії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

Колишній заступник голови центрального банку Швеції у 2018 році казав, що Швеція, ймовірно, повністю відмовиться від готівки до 2025 року.

Але вторгнення Росії в Україну в 2022 році і подальше зростання гібридної війни та російських кібератак змусили переосмислити ці прогнози.

Зокрема, у брошурі під назвою "Якщо прийде криза або війна", яку розробили у Швеції, міністерство оборони радить людям регулярно користуватися готівкою і мати принаймні тижневий запас у різних номіналах.

Шведський уряд також розглядає законодавство щодо захисту можливості платити готівкою за певні товари. Готівка є законним платіжним засобом у Швеції, але магазини та ресторани можуть фактично відмовитися від готівки, якщо вони вивішують оголошення про свої обмеження щодо способів оплати.

У Норвегії також в останні роки дедалі більше роздрібних торговців переходять на безготівковий розрахунок. Влітку уряд вжив заходів, ухваливши закон, згідно з яким роздрібні торговці можуть бути оштрафовані або покарані, якщо вони не прийматимуть готівкові платежі з 1 жовтня.

Норвезьке Міністерство юстиції та громадської безпеки заявило, що "рекомендує всім тримати при собі трохи готівки через уразливість цифрових платіжних рішень перед кібератаками".

У повідомленні йдеться про те, що уряд серйозно підійшов до питання готовності, "з огляду на зростання глобальної нестабільності, пов'язаної з війнами, цифровими загрозами і зміною клімату".

"Якщо ніхто не буде розплачуватися готівкою і ніхто не буде приймати готівку, то готівка перестане бути реальним екстреним рішенням, коли настане криза", - сказала міністерка юстиції Емілія Енгер Мель.

За її словами, тривалі відключення електроенергії, збої в роботі систем або цифрові атаки на платіжні системи та банки можуть призвести до того, що готівка залишиться "єдиною легкодоступною альтернативою".

Раніше в уряді Швеції заявили про наміри подвоїти бюджет на цивільну оборону протягом наступних трьох років, щоб країна була готовою до воєнного часу.

На початку року Карл-Оскар Болін та тодішній головнокомандувач Збройних сил Швеції Мікаель Бюден заявили, що усі громадяни країни мають бути готовими до війни.
 

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