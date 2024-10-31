Фінансові новини
- |
- 31.10.24
- |
- 09:12
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Греція заявила президенту Німеччини про репарації за Другу світову війну
09:03 31.10.2024 |
У Греції під час візиту німецького президента Франка-Вальтера Штайнмаєра напередодні лідери країни повторили вимогу про виплату військових репарацій, пов'язаних з окупацією Греції нацистською Німеччиною під час Другої світової війни.
Про це повідомляє AP, інформує "Європейська правда".
Штайнмаєр здійснював триденний візит до Греції, під час якого він відвідував місця нацистських злодіянь.
Питання про репарації порушував прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс під час переговорів зі Штайнмаєром в Афінах.
"Як ви знаєте, для Греції... ці питання дуже живі, і ми сподіваємося, що в якийсь момент ми їх вирішимо", - сказав він.
Сам Штайнмаєр виключив можливість виплати репарацій, заявивши президентці Греції Катерині Сакелларопулу, що для його країни з юридичного погляду це питання вже давно вирішене.
"Але ми, як і раніше, несемо історичну відповідальність за окупацію", - зазначив він.
Німеччина вторглася до Греції у квітні 1941 року. Окупація тривала до жовтня 1944 року і призвела до загибелі десятків тисяч цивільних осіб від голоду, а також до руйнування значної частини грецької інфраструктури.
Як відомо, Польща за часів правління партії "Право і справедливість" вимагала від Німеччини повоєнних репарацій обсягом понад трильйон євро. Берлін відхилив вимогу, наполягаючи, що питання вже було вирішене серією повоєнних домовленостей.
Новий уряд на чолі з Дональдом Туском відмовився від ідеї репарацій, проте очільник МЗС Радослав Сікорський закликав Берлін знайти альтернативне "креативне рішення".
У вересні цього року президент Анджей Дуда знову заговорив про компенсацію для Польщі за Другу світову війну.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Міністр фінансів Великої Британії обіцяє щорічну підтримку для України у £3 млрд
ТОП-НОВИНИ
|В Єврокомісії вперше назвали строки вступу України в ЄС
|Єврокомісія готова відкрити перші переговорні кластери з Україною, але можливі умови
|В ЄС задоволені роботою Верховної Ради, але помітили утиски опозиції
|Єврокомісія визнала, що Україна виконала вимоги 2022 року, у тому числі щодо угорців
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Оточення глави найбільшої групи Європарламенту фігурує в корупційному розслідуванні
|Греція заявила президенту Німеччини про репарації за Другу світову війну
|Міністр фінансів Великої Британії обіцяє щорічну підтримку для України у £3 млрд
|Маска викликали до суду у справі про роздачу грошей виборцям
|Північна Корея здійснила запуск міжконтинентальної балістичної ракети
|ООН не має інформації про розгортання військ КНДР для участі в бойових діях на боці РФ - помічник генсека
Бізнес
|Apple представила кабель Thunderbolt 5 USB-C за $69: швидкість до 120 Гбіт/с для нового Mac mini
|Apple представила новий Mac mini з чипами M4 і M4 Pro
|Apple представила M4 Pro з підтримкою Thunderbolt 5.0
|Ubisoft більше не перекладатиме свої ігри українською мовою
|Nvidia «підхопила» звільнених фахівців Intel — і деякі отримають на 30% більшу платню
|ШI-модель Meta даватиме відповіді на основі матеріалів Reuters
|iPhone 16 заборонили в Індонезії: Apple не виконала певні умови