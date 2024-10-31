Маска викликали до суду у справі про роздачу грошей виборцям

Нещодавно мільярдер Ілон Маск пообіцяв до дня виборів у США щодня виплачувати по 1 млн доларів випадковій людині за підтримку його петиції. Тепер він має з'явитися до суду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як пише агентство, суд зобов'язав усі сторони, включаючи Ілона Маска, прибути у четвер на судове засідання у Філадельфії. Процес пов'язаний з позовом, мета якого перешкодити політичному комітету дій, який контролюється мільярдером, виділити 1 млн доларів зареєстрованим виборцям США в штатах, що вагаються, перед виборами 5 листопада.

Повідомляється, що окружна прокуратура Філадельфії подала позов у понеділок. Вона назвала роздачу призів від America PAC Маска, яка підтримує кандидата в президенти США Дональда Трампа, "незаконною лотереєю", яка спокусила мешканців Пенсільванії ділитися персональними даними.

"Далі наказується, щоб усі сторони були присутні на слуханні", - написав суддя в ухвалі.

Слухання по справі було перенесено з п'ятниці на ранок четверга.

У свою чергу представники America PAC, а також Ілона Маска - не відповіли на запити про коментар.

Що передувало

Півтора тижні тому Ілон Маск пообіцяв щодня рандомно даватиме по 1 млн доларів тому, хто підпише його онлайн-петицію про свободу слова та право на зброю. Він уточнив, що гроші роздаватиме до 5 листопада, тобто до дня виборів президента США.

Експерти-юристи, з якими минулого тижня консультувалося Reuters, розділилися в думках щодо того, чи порушує дана роздача закони, згідно з якими платити або пропонувати платити людині за реєстрацію для голосування є злочином.

Минулого тижня CNN повідомило, що Міністерство юстиції надіслало в America PAC лист із попередженням про те, що роздача мільярдером подарунків зареєстрованим виборцям, які підписали його петицію, може порушувати федеральний закон.

Тим часом, передвиборна кампанія Трампа значною мірою покладається на зовнішні групи для агітації виборців. Це означає, що суперкомітет політичних дій, заснований найбагатшою людиною у світі Ілоном Маском - відіграє величезну роль у виборах, які, як очікується, будуть вкрай невизначеними.