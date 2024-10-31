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АНАЛІТИКА

Північна Корея здійснила запуск міжконтинентальної балістичної ракети

 

Пхеньян запустив, імовірно, міжконтинентальну балістичну ракету по навісній траєкторії, повідомили південнокорейські військові.

"Північнокорейська балістична ракета, судячи з усього, є міжконтинентальною, запущеною за навісною траєкторією", - цитує повідомлення Об'єднаного комітету начальників штабів ЗС Південної Кореї (JCS) агентство "Ренхап".

Зазначається, що запуск стався близько 7:10 ранку (0:10 за Києвом) з району Північного Пхеньяна.

Військові заявили, що "підтримують повну готовність" і обмінюються інформацією про північнокорейський запуск із колегами з Японії та США.

Тим часом, у Міноборони Японії повідомили про ймовірну навісну траєкторію польоту північнокорейської ракети. У відомстві уточнили, що, за їхніми даними, розрахункове місце її приземлення розташоване за межами Виняткової економічної зони Японії.

Берегова охорона Японії рекомендувала суднам, які перебувають у морі, звернути увагу на інформацію, що надходить.

Об'єднаний комітет начальників штабів ЗС Південної Кореї в четвер уранці повідомив про здійснений КНДР запуск балістичної ракети в бік Японського моря.

Востаннє Північна Корея запустила кілька балістичних ракет малої дальності 18 вересня. Останній запуск міжконтинентальної балістичної ракети був проведений 18 грудня минулого року.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: КНДР
 

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