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Північна Корея здійснила запуск міжконтинентальної балістичної ракети
08:49 31.10.2024 |
Пхеньян запустив, імовірно, міжконтинентальну балістичну ракету по навісній траєкторії, повідомили південнокорейські військові.
"Північнокорейська балістична ракета, судячи з усього, є міжконтинентальною, запущеною за навісною траєкторією", - цитує повідомлення Об'єднаного комітету начальників штабів ЗС Південної Кореї (JCS) агентство "Ренхап".
Зазначається, що запуск стався близько 7:10 ранку (0:10 за Києвом) з району Північного Пхеньяна.
Військові заявили, що "підтримують повну готовність" і обмінюються інформацією про північнокорейський запуск із колегами з Японії та США.
Тим часом, у Міноборони Японії повідомили про ймовірну навісну траєкторію польоту північнокорейської ракети. У відомстві уточнили, що, за їхніми даними, розрахункове місце її приземлення розташоване за межами Виняткової економічної зони Японії.
Берегова охорона Японії рекомендувала суднам, які перебувають у морі, звернути увагу на інформацію, що надходить.
Об'єднаний комітет начальників штабів ЗС Південної Кореї в четвер уранці повідомив про здійснений КНДР запуск балістичної ракети в бік Японського моря.
Востаннє Північна Корея запустила кілька балістичних ракет малої дальності 18 вересня. Останній запуск міжконтинентальної балістичної ракети був проведений 18 грудня минулого року.
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