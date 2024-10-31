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"Гроші не можуть купити кохання, але значно поліпшать твої позиції під час переговорів"
Джильберт Честертон
США будуть захищати Південну Корею всіма видами озброєнь, включно з «ядеркою», - Остін
23:05 30.10.2024 |
США мають намір захищати Південну Корею всіма видами озброєнь. Це поширюється і на ядерну зброю.
Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг для ЗМІ.
"Сьогодні я запевнив міністра оборони Південної Кореї Кім Йон Хена, що Сполучені Штати залишаються повністю відданими обороні Республіки Корея, і наші зобов'язання щодо розширеного стримування залишаються залізними", - наголосив Остін.
Водночас міністр зауважив, що це зобов'язання підкріплене повним спектром американських сил і засобів оборони
"Звичайної протиракетної оборони, ядерних і передових неядерних сил і засобів. Ми також повернулись до широкомасштабних навчань з нашими союзниками з Республіки Корея. І це посилює нашу спільну готовність і оперативну сумісність", - підкреслив він.
Нагадаємо, США та Південна Корея є союзниками. Зокрема, на території Південної Кореї є американські військові бази.
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