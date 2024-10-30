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Велика Британія різко підвищує податки, щоб додатково залучити $52 млрд
22:58 30.10.2024 |
Міністерка фінансів Великої Британії Рейчел Рівз оголосила про підвищення податків, які мають принести до державного бюджету додатково 40 млрд фунтів стерлінгів ($52 млрд). Про це пише ВВС.
Основний податковий тягар ляже на великі компанії, громадян з високим доходом та іноземців.
Найбільшим джерелом доходу стане збільшення внесків роботодавців у систему національного страхування, які компанії сплачують за кожного найнятого працівника. Підвищення цього податку принесе 25 млрд фунтів ($33 млрд) на рік. Уряд також знизив поріг, з якого виплачується цей збір. Малих підприємств ці зміни не торкнуться.
Також Велика Британія скасує податковий режим для нерезидентів, які живуть у країні та не сплачують податки, прикриваючись тим, що мають постійне місце проживання за кордоном. З 2025 року буде нова податкова система для таких осіб, яка принесе до бюджету 12,7 млрд фунтів ($16,5 млрд) протягом наступних п'яти років.
Серед інших нововведень - податок на успадковані пенсії, податок на приріст капіталу, що стягується з прибутку, отриманого з продажу інвестиційної нерухомості та фінансових активів, таких як акції. Буде скасовано 20% податкову пільгу на плату за навчання у приватних школах та пільги, якими користуються приватні школи з податків на комерційну нерухомість. Також підвищать акциз на алкоголь.
Уряд пояснює рішення підвищити податки необхідністю скоротити величезний держборг, що вже перевищив 100% ВВП і на обслуговування якого витрачаються десятки мільярдів фунтів.
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