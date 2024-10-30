Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Велика Британія різко підвищує податки, щоб додатково залучити $52 млрд

 

Міністерка фінансів Великої Британії Рейчел Рівз оголосила про підвищення податків, які мають принести до державного бюджету додатково 40 млрд фунтів стерлінгів ($52 млрд). Про це пише ВВС.

Основний податковий тягар ляже на великі компанії, громадян з високим доходом та іноземців.

Найбільшим джерелом доходу стане збільшення внесків роботодавців у систему національного страхування, які компанії сплачують за кожного найнятого працівника. Підвищення цього податку принесе 25 млрд фунтів ($33 млрд) на рік. Уряд також знизив поріг, з якого виплачується цей збір. Малих підприємств ці зміни не торкнуться.

Також Велика Британія скасує податковий режим для нерезидентів, які живуть у країні та не сплачують податки, прикриваючись тим, що мають постійне місце проживання за кордоном. З 2025 року буде нова податкова система для таких осіб, яка принесе до бюджету 12,7 млрд фунтів ($16,5 млрд) протягом наступних п'яти років.

Серед інших нововведень - податок на успадковані пенсії, податок на приріст капіталу, що стягується з прибутку, отриманого з продажу інвестиційної нерухомості та фінансових активів, таких як акції. Буде скасовано 20% податкову пільгу на плату за навчання у приватних школах та пільги, якими користуються приватні школи з податків на комерційну нерухомість. Також підвищать акциз на алкоголь.

Уряд пояснює рішення підвищити податки необхідністю скоротити величезний держборг, що вже перевищив 100% ВВП і на обслуговування якого витрачаються десятки мільярдів фунтів.

За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: Британія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2790
  0,1008
 0,24
EUR
 1
 44,6350
  0,0276
 0,06

Курс обміну валют на сьогодні, 10:46
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9820  0,06 0,13 41,6224  0,04 0,09
EUR 44,4748  0,06 0,14 45,1996  0,04 0,08

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2800  0,12 0,28 41,3000  0,12 0,28
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес