CША запровадили санкції проти 275 осіб із 17 країн за постачання технологій для ВПК Росії

Міністерство фінансів США оголосило про запровадження санкцій щодо 275 осіб і організацій, задіяних у постачанні новітніх технологій і обладнання для військової промисловості Росії.

Санкції спрямовані як на окремих постачальників, так і на розгалужені мережі у 17 юрисдикціях, включаючи Індію, Китай, Швейцарію, Таїланд і Туреччину, що сприяють обходу запроваджених раніше обмежень, повідомляється у пресрелізі Мінфіну США.

Окрім глобальних мереж, під санкції також потрапили російські імпортери і виробники ключових ресурсів та іншого обладнання для військово-промислового комплексу РФ.

"США та наші союзники продовжуватимуть вживати рішучих дій по всьому світу, щоб зупинити потік критично важливих інструментів і технологій, які потрібні Росії для ведення незаконної та аморальної війни проти України", - заявив заступник міністра фінансів США Уоллі Адейемо.

Зокрема, сьогоднішні санкції мають закрити цілу низку транснаціональних схем закупівлі критично важливих технологічних і виробничих компонентів і обладнання для виробництва російської зброї. Для цього до санкційного списку включили понад 120 осіб і організацій, у тому числі тих, хто залучений до мереж незаконних закупівель, і фінансових посередників, які їх підтримують.

Крім того, під санкції потрапили понад 150 російських оборонних, технологічних, виробничих і аерокосмічних компаній, які закуповують або виробляють готову військову продукцію або ключові компоненти, прекурсори та обладнання, які дозволяють Росії створювати або модернізувати зброю, яку вона використовує проти України.

Згідно із повідомленням, крім того, додаткові санкції запроваджує Держдеп США. Вони торкнуться осіб, які сприяють обходу санкцій у багатьох третіх країнах, включаючи кілька компаній із КНР, які експортують товари подвійного призначення до РФ, а також юридичних та фізичних осіб з Білорусі, пов'язаних з підтримкою режимом Лукашенка оборонної промисловості Росії.

США також запровадили санкції прости кількох високопосадовців російського міністерства оборони та оборонних компаній, а також тих, хто підтримує майбутнє виробництво та експорт енергії у Росії.