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АНАЛІТИКА

Китай подав скаргу до СОТ після запровадження ЄС високих мит на ввезення китайських електромобілів

 

Влада КНР подала скаргу до Світової організації торгівлі (СОТ) у зв'язку з тим, що ЄС запровадив мита розміром до 35,3% на імпорт електромобілів із Китаю терміном на п'ять років, повідомляє в середу South China Morning Post.

"У середу в заяві міністерства комерції Китаю йшлося про те, що там не ухвалять рішення ЄС запровадити особливі мита на електромобілі на підставі висновків антисубсидиційного розслідування, що завершилося", - інформує газета.

"Китай продовжить вживати всіх необхідних заходів для захисту законних прав та інтересів китайських компаній", - зазначали в міністерстві.

У відомстві додали, що Пекін бажає вирішувати торговельні розбіжності через діалог, і що КНР веде новий раунд консультацій на цю тему з ЄС, розраховує на конструктивний підхід Євросоюзу.

Про розслідування щодо китайських електромобілів оголосила голова Єврокомісії (ЄК) Урсула фон дер Ляєн 13 вересня 2023 року під час свого виступу в Європарламенті щодо стану Європейського союзу. Як вважають у Єврокомісії, "це рішення ґрунтувалося на доказах, щодо нещодавнього і швидкого зростання експорту недорогих електромобілів із Китаю до ЄС".

Напередодні в комюніке ЄК йшлося про те, що за підсумками розслідування ухвалено рішення про обкладення китайських експортерів такими компенсаційними митами: BYD - 17,0%, Geely - 18,8%, SAIC - 35,3%. "Інші компанії, що співпрацюють, будуть обкладатися митом у розмірі 20,7%. Після обґрунтованого запиту на індивідуальну перевірку компанії Tesla буде призначено мито в розмірі 7,8%. Усі інші компанії, які не співпрацюють, оплачуватимуть мито в розмірі 35,3%", - уточнювалося в повідомленні ЄК.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Китай, ЄС
 

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