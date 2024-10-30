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Російська влада наказала мобільним операторам позбутися імпортного обладнання
10:44 30.10.2024 |
Російські оператори зв'язку мають до 2029 року відмовитися від встановлення імпортних базових станцій стандартів GSM, LTE та 5G.
Це випливає із затвердженого російським урядом паспорта федерального проєкту "Вітчизняні рішення" (входить до нацпроєкту Росії "Економіка даних"), передає The Moscow Times.
Згідно з документом, наступного року не менше 6% нових базових станцій, які встановлюють оператори, мають бути російського виробництва, 2027 року - не менше 33%, а 2029 року їхня частка має зрости до 100%.
Проте, за словами джерела на телеком-ринку, на даний момент російські виробники не мають у достатній кількості обладнання, яке могло б задовольнити вимоги операторів, і з'явиться воно в кращому випадку в 2026 році.
Також досі не зрозумілий новий регламент Мінпромторгу Росії щодо визнання обладнання російським.
"Це створює інтригу в майбутньому російського обладнання, оскільки очевидно, що всі гравці ринку базових станцій тією чи іншою мірою залежать від зарубіжних партнерів", - пояснив співрозмовник видання.
До того ж перед масовим запровадженням російське обладнання має пройти багаторічну обкатку.
У середині вересня стало відомо, що російські виробники телекомунікаційного обладнання не можуть виконати запропонований урядом РФ план переходу на використання компонентів місцевого виробництва.
До того російські виробники автомобілів, побутової техніки та будівельних матеріалів поскаржилися уряду РФ на нестачу критично необхідної сировини, яку європейські та американські виробники припинили поставляти після запровадження 14 пакету санкцій Євросоюзу.
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