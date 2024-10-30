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АНАЛІТИКА

Блінкен зустрівся з Єрмаком: говорили про допомогу США і Формулу миру

 

Держсекретар США Ентоні Блінкен у Вашингтоні провів зустріч з керівником Офісу президента України Андрієм Єрмаком.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві речника Держдепу США Метью Міллера.

Згідно із заявою, Блінкен та Єрмак обговорили військову та економічну допомогу США та поточні дипломатичні зусилля на підтримку України, включаючи конференції на підтримку української Формули миру.

В ході зустрічі Блінкен наголосив на "незмінній підтримці США суверенітету України в її боротьбі проти жорстокої російської агресії та підтримку справедливого і тривалого миру".

Нещодавно ЗМІ повідомили, що в рамках непублічних деталей "плану перемоги" президент України Володимир Зеленський нібито просив США про надання далекобійних крилатих ракет Tomahawk ("Томагавк").

За словами неназваного високопосадовця США, Зеленський нібито попросив "Томагавки" як складову неядерного пакету стримування - одного з пунктів запропонованого ним "плану перемоги".

Ключові теги: США
 

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