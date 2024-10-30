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Трамп і Гарріс за тиждень до виборів користуються практично однаковою підтримкою - опитування
09:04 30.10.2024 |
Кандидати на пост президента США від Демократичної та Республіканської партій, віцепрезидентка Камала Гарріс і експрезидент Дональд Трамп, мають практично однаковий рівень підтримки, свідчать дані опитування Ipsos.
Так, Гарріс підтримують 44% респондентів, тоді як Трампа - 43%.
Водночас наголошується, що відтоді, як віцепрезидентка вступила в передвиборчі перегони, її популярність повільно знижується.
Згідно з дослідженням, 47% опитаних вважають підхід Трампа до питань економіки та безробіття більш ефективним, ніж у Гарріс. У те, що Гарріс впорається з цими питаннями краще, вірять 37% респондентів.
Опитування також показує, що 48% опитаних схвалюють озвучені Трампом плани щодо вирішення проблеми незаконної міграції, підхід Гарріс у цьому питанні підтримують 33%.
У цьому опитуванні взяли участь 1 150 осіб.
Водночас модель Decision Desk HQ, розроблена на замовлення видання The Hill, пророкує, що Трамп переможе на виборах із імовірністю 54%. У вересні цього року модель вважала фаворитом Гарріс, імовірність перемоги якої тоді оцінювали в 55%.
Президентські вибори у США заплановано на 5 листопада.
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