Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Трамп і Гарріс за тиждень до виборів користуються практично однаковою підтримкою - опитування

 

Кандидати на пост президента США від Демократичної та Республіканської партій, віцепрезидентка Камала Гарріс і експрезидент Дональд Трамп, мають практично однаковий рівень підтримки, свідчать дані опитування Ipsos.

Так, Гарріс підтримують 44% респондентів, тоді як Трампа - 43%.

Водночас наголошується, що відтоді, як віцепрезидентка вступила в передвиборчі перегони, її популярність повільно знижується.

Згідно з дослідженням, 47% опитаних вважають підхід Трампа до питань економіки та безробіття більш ефективним, ніж у Гарріс. У те, що Гарріс впорається з цими питаннями краще, вірять 37% респондентів.

Опитування також показує, що 48% опитаних схвалюють озвучені Трампом плани щодо вирішення проблеми незаконної міграції, підхід Гарріс у цьому питанні підтримують 33%.

У цьому опитуванні взяли участь 1 150 осіб.

Водночас модель Decision Desk HQ, розроблена на замовлення видання The Hill, пророкує, що Трамп переможе на виборах із імовірністю 54%. У вересні цього року модель вважала фаворитом Гарріс, імовірність перемоги якої тоді оцінювали в 55%.

Президентські вибори у США заплановано на 5 листопада.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: США
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3798
  0,0506
 0,12
EUR
 1
 44,6074
  0,0901
 0,20

Курс обміну валют на сьогодні, 10:46
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9820  0,06 0,13 41,6224  0,04 0,09
EUR 44,4748  0,06 0,14 45,1996  0,04 0,08

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2800  0,12 0,28 41,3000  0,12 0,28
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес