Вибори в США: Гарріс виступила зі своєю останньою промовою перед виборцями

Кандидат у президенти США Камала Гарріс виступила зі своєю останньою промовою перед десятками тисяч людей. Вона попередила, що друга адміністрація Трампа принесе "хаос і розкол", заявивши, що настав час "перегорнути сторінку".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios.

Рівно за тиждень до дня виборів (в Америці ще вівторок), Гарріс заявила, що США - це "не судина для схем майбутніх диктаторів", а "найбільша ідея, коли-небудь придумана людством".

"Через 7 днів ми матимемо можливість перегорнути сторінку і почати писати наступний розділ найнезвичайнішої історії з коли-небудь розказаних", - сказала віце-президент США.

Видання зазначає, що кандидат від демократів виступала в Еліпсі у Вашингтоні, окрузі Колумбія. Тобто на тому ж місці, де виступав колишній президент США Дональд Трамп 6 січня 2021 року, за кілька хвилин до того, як розлючений натовп його прихильників увірвався до Капітолію. Як пише Axios, стоячи на цьому місці, Гарріс заявила, що її суперник від Республіканської партії "нестабільний, одержимий помстою, захоплений образами і прагне безконтрольної влади".

"Це та людина, яка стояла на цьому самому місці майже чотири роки тому і послала збройний натовп до Капітолію Сполучених Штатів, щоб повалити волю народу на вільних і справедливих виборах, які, як він знав, він програв", - сказала Гарріс.

Axios додало, що в останні дні своєї передвиборчої кампанії віце-президент США посилила риторику, представляючи колишнього президента як фундаментальну загрозу республіці та пообіцявши "стати президентом для всіх американців".

Також вона у вівторок визнала, що найбільша проблема США полягає в тому, щоб "зменшити витрати, які зростали ще до пандемії і які все ще надто високі".

Опитування незмінно показують, що економіка є найважливішим питанням для виборців. У зв'язку з цим деякі демократи стурбовані тим, що виборці мало знають про економічну платформу Гарріс.

Під час виступу віце-президент спробувала протиставити свій план плану Трампа, заявивши, що він "забезпечить податкові пільги своїм спонсорам-мільярдерам", тоді як вона забезпечить податкові пільги "трудящим та середньому класу".

Намагаючись нагадати виборцям про свої економічні позиції, вона заявила, що прийме федеральну заборону на підвищення цін на продукти харчування, встановить обмеження на ціни на інсулін, а також обмежить витрати на рецептурні препарати, що оплачуються з власної кишені.

Ще однією областю політики, яка хвилює мільйони американців, є імміграція - один із центральних принципів передвиборчої кампанії Трампа.

"Політики повинні перестати ставитися до імміграції як до проблеми, здатної налякати виборців на виборах. Натомість слід ставитися до неї як до серйозної проблеми, яку ми маємо нарешті об'єднати та вирішити", - сказала Гарріс.

Водночас на її висловлювання відреагували у передвиборчому штабі Трампа. Там заявили, що віце-президент "останні 4 роки працювала пліч-о-пліч з Джо Байденом", щоб зруйнувати США. А тепер "вона бреше про свою репутацію, бо не може запропонувати жодних політичних рішень".

Крім вищезгаданих слів, Гарріс на останньому мітингу перед виборами поділилися подробицями про свою мотивацію до лідерства, оскільки опитування показують, що американці, як і раніше, хочуть дізнатися більше про віце-президента.

Вона заявила, що прагне "притягнути до відповідальності тих, хто використовує своє багатство чи владу, щоб наживатися на інших", а також "захистити працьовитих американців, яких не завжди бачать і чують, але які заслуговують на голос".

Також Гарріс, яка у свої 60 років на 18 років молодша за 78-річного Трампа, заявила, що в "Америці настав час для нового покоління лідерів".

"У перший день, якщо Дональда Трампу буде обрано, він прийде до свого кабінету зі списком ворогів. Коли мене оберуть, я прийду зі списком справ", - сказала вона.

