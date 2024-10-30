Фінансові новини
- |
- 30.10.24
- |
- 04:32
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
CNN: США просять Китай тиснути на КНДР, яка послала війська в Україну
23:53 29.10.2024 |
Сполучені Штати прагнуть скористатись впливом Китаю на Північну Корею, аби остання повернула війська, відправлені в Росію для подальшої участі у війні проти України.
Про це з посиланням на джерела повідомив телеканал CNN, пише "Європейська правда".
За словами анонімного американського посадовця, США закликали Китай, який підтримує відносини з Пхеньяном, втрутитися і натиснути на КНДР, аби вона повернула свої війська.
Крім того, радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван доручив організувати зусилля, аби інші країни також звернулися до Пекіна "стосовно нашого занепокоєння з приводу відправки КНДР військ до Росії і наслідків цього", додало джерело.
Водночас співрозмовники CNN, як пише телеканал, "не налаштовані оптимістично" щодо того, що Китай стане на заваді планам Північної Кореї - зокрема тому, що підтримує російський військово-промисловий комплекс.
За останньою оцінкою США, Північна Корея відправила близько 10 тисяч військових до Росії для навчань та участі в бойових діях проти України.
Джерела CNN вважають, що частина північнокорейських військових уже може бути в Україні.
У США раніше заявили, що проводять консультації з Україною, а також іншими союзниками та партнерами щодо кроків у відповідь на перекидання військ КНДР до Росії.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Рада дала згоду президенту на звільнення генпрокурора Костіна
|ВР ухвалила закон, який удосконалить роботу МСЕК
|Норвегія надала майже 120 млн євро на новий Patriot для Румунії замість переданого Україні
|В Україні посилять вимоги для бронювання від мобілізації: що готують у Кабміні
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|ЗСУ мають завдати удару у відповідь, якщо війська КНДР перетнуть кордон України - Байден
|CNN: США просять Китай тиснути на КНДР, яка послала війська в Україну
|Опитування Reuters: Відрив Гарріс від Трампа скоротився за тиждень до виборів
|Посол ЄС в Україні: Війна - не виправдання толерувати корупцію
|ЄС запровадив мита на імпорт електромобілів із Китаю
|ЄС готує звіт без рекомендацій просувати вступ України, - FT
Бізнес
|Процесори Intel Core Ultra 9 285K, 7 265K та 5 245K доступні в Україні за ₴16 800–₴29 300
|Google Photos помітить зображення, створені ШІ
|Доходи половини найбільших ІТ-компаній в Україні торік зменшились. Серед причин - виведення бізнесу та виїзд фахівців
|Google запускає технологію SynthID Text для маркування згенерованого ШІ тексту
|Користувачі iPhone в ЄС тепер можуть видаляти iOS App Store
|ЄС оштрафував LinkedIn у 334 мільйони доларів за порушення правил захисту даних
|Microsoft покращила швидкість оновлень Windows 11