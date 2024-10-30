ЄС запровадив мита на імпорт електромобілів із Китаю

Єврокомісія (ЄК) на п'ять років запровадила компенсаційне мито на імпорт акумуляторних електромобілів з Китаю. Про це у вівторок, 29 жовтня, повідомили в її пресслужбі.

Під час розслідування в Брюсселі з'ясували, що автовиробники з Китаю отримують зиск від "несправедливого субсидування", що створює економічну загрозу для виробників у ЄС. Мита сягатимуть 35,3 відсотка - залежно від постачальників.

Паралельно ЄС і Китай продовжують працювати над пошуком альтернативних, сумісних зі Світовою організацією торгівлі (СОТ) рішень, які були б ефективні для усунення виявлених проблем, зазначили в Брюсселі. ЄК також, як і раніше, відкрита для переговорів з окремими експортерами.

Німеччина виступала проти тарифів

Як нагадує dpa, Німеччина виступала проти тарифів через загрозу великого торгового конфлікту з Пекіном і можливих заходів у відповідь проти німецьких виробників.

Асоціація німецької автомобільної промисловості (VDA) розкритикувала рішення Брюсселя. Глава VDA Гільдеґард Мюллер (Hildegard Müller) заявила, що це є "кроком назад для вільної світової торгівлі і, отже, для процвітання, збереження робочих місць та зростання в Європі". Ризик "глибокого торгового конфлікту", тепер зростає, вважає вона.

Десять із 27 країн ЄС підтримали заходи

Десять із 27 держав Європейського Союзу 4 жовтня підтримали підвищення мит на електромобілі з Китаю. П'ять країн ЄС виступили проти цього кроку, 12 - утрималися.

За інформацією медіакомпанії Deutschlandfunk, проти підвищення мит виступали Мальта, Словаччина, Словенія та Угорщина. Своєю чергою, зокрема, Франція, Італія, Греція та Польща висловлювалися за.

У серпні Китай офіційно подав скаргу до СОТ на ухвалене раніше рішення Єврокомісії запровадити додаткові мита на ввезення в ЄС електромобілів, вироблених у КНР.