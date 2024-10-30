У Грузії частково перерахують голоси - ЦВК

Центральна виборча комісія (ЦВК) Грузії заявила у вівторок, 29 жовтня, що частково перерахує голоси після того, як опозиція не визнала офіційні результати парламентських виборів.

Окружні виборчі комісії перерахують бюлетені на п'ятьох виборчих дільницях, обраних випадковим чином, у кожному виборчому окрузі, що становить близько 14 відсотків голосів, передає агенція AFP.

Опозиція вимагає повторних виборів

За офіційними даними, оголошеними ЦВК, перемогла правляча проросійська партія "Грузинська мрія" , яка набрала набрала 53,9 відсотка, що забезпечило їй більшість депутатських мандатів у парламенті, тоді як у об'єднання чотирьох опозиційних альянсів - 37,7% голосів.

Опозиційні партії оголосили бойкот роботі нового парламенту, заявивши, що відмовляються від своїх депутатських мандатів.

У Тбілісі ввечері 28 жовтня тисячі людей вийшли на протест. Представники опозиції висунули на ньому вимогу повторного проведення виборів.

Нова антиурядова демонстрація анонсована на вечір вівторка.