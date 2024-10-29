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АНАЛІТИКА

«Колосальна кількість». Washington Post за тиждень втратив 200 000 передплатників

 

Газета Washington Post втратила 200 000 передплатників за тиждень після того, як її власник Джефф Безос заборонив редакції підтримати одного з кандидатів у президенти. Про це пише National Public Radio з посиланням на джерела в газеті.

Редакційна колегія збиралась опублікувати статтю на підтримку Камали Гарріс, але Безос заблокував її публікацію.

Рішення Безоса призвело до хвилі критики, як всередині газети, так і поза нею. Кілька редакторів та авторів звільнилися, а 8% підписників (включно з друкованою версією) скасували передплату.

"Це колосальна кількість", - сказав NPR колишній виконавчий редактор Washington Post Маркус Браухлі.

Мільярдер стверджує, що це рішення було ухвалено для боротьби з "кризою довіри", яка охопила медіаіндустрію, бо більшість людей вважають ЗМІ упередженими. Він вважає, що підтримка кандидатів у президенти не впливає на результати виборів, а лише створює враження упередженості та залежності.

"Підтримка кандидата не робить нічого, щоб схилити шальки терезів на виборах. Жоден виборець у Пенсільванії, який ще не визначився, не скаже: "Я приймаю підтримку газети А". Жоден. Насправді підтримка створює відчуття упередженості та відсутності незалежності", - написав він у колонці на Washington Post.

Він також відкинув твердження, що його рішення було спробою задобрити Дональда Трампа або захистити свої інші бізнес-інтереси (зокрема, аерокосмічної компанії Blue Origin).

Безос вказав, що за 11 років володіння Washington Post він жодного разу не тиснув на когось у газеті на користь власних інтересів. Водночас він визнав, що наявність газети є "ускладнювальним фактором" для його інших бізнесів.

Джефф Безос купив американський видавничий дім The Washington Post у 2013 році за $250 млн.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: США
 

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