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«Колосальна кількість». Washington Post за тиждень втратив 200 000 передплатників
14:43 29.10.2024 |
Газета Washington Post втратила 200 000 передплатників за тиждень після того, як її власник Джефф Безос заборонив редакції підтримати одного з кандидатів у президенти. Про це пише National Public Radio з посиланням на джерела в газеті.
Редакційна колегія збиралась опублікувати статтю на підтримку Камали Гарріс, але Безос заблокував її публікацію.
Рішення Безоса призвело до хвилі критики, як всередині газети, так і поза нею. Кілька редакторів та авторів звільнилися, а 8% підписників (включно з друкованою версією) скасували передплату.
"Це колосальна кількість", - сказав NPR колишній виконавчий редактор Washington Post Маркус Браухлі.
Мільярдер стверджує, що це рішення було ухвалено для боротьби з "кризою довіри", яка охопила медіаіндустрію, бо більшість людей вважають ЗМІ упередженими. Він вважає, що підтримка кандидатів у президенти не впливає на результати виборів, а лише створює враження упередженості та залежності.
"Підтримка кандидата не робить нічого, щоб схилити шальки терезів на виборах. Жоден виборець у Пенсільванії, який ще не визначився, не скаже: "Я приймаю підтримку газети А". Жоден. Насправді підтримка створює відчуття упередженості та відсутності незалежності", - написав він у колонці на Washington Post.
Він також відкинув твердження, що його рішення було спробою задобрити Дональда Трампа або захистити свої інші бізнес-інтереси (зокрема, аерокосмічної компанії Blue Origin).
Безос вказав, що за 11 років володіння Washington Post він жодного разу не тиснув на когось у газеті на користь власних інтересів. Водночас він визнав, що наявність газети є "ускладнювальним фактором" для його інших бізнесів.
Джефф Безос купив американський видавничий дім The Washington Post у 2013 році за $250 млн.
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