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АНАЛІТИКА

Санкції США змушують індійські банки остерігатися торгівлі з Росією

 

Індійські банки побоюються сприяти торгівлі з російськими компаніями, щоб не потрапити під санкції США, представник Москви в Нью-Делі заявив Денис Аліпов.

Про це повідомляє Bloomberg.

Індійські банки, що мають зв'язки з США, "стурбовані вторинними американськими санкціями", - сказав Аліпов. За його словами необхідно, щоб Росія, Китай, Індія, Південна Африка та інші члени БРІКС, а також переважна більшість країн світу мали рівне право голосу щодо глобальних економічних питань.

Повідомляється, що США та їхні союзники запровадили санкції проти Росії після її вторгнення в Україну у 2022 році. Індія не дотримується односторонніх заходів, але окремим суб'єктам все ще може бути заборонено вести бізнес у США за порушення санкцій.

Прем'єр-міністр Нарендра Моді намагається збалансувати відносини між Росією та США. Південноазійська країна купує дешеву нафту у Москви, водночас намагаючись отримати доступ до інвестицій та передових технологій у Вашингтоні.

Двостороння торгівля між Індією та Росією досягла піку у фінансовому році, що закінчився в березні 2024 року, сягнувши 65,70 млрд дол, в основному завдяки купівлі Росією нафти зі знижкою. Згідно з урядовими даними, експорт Індії становив 4,26 млрд дол.

Дисбаланс збільшив нагальність пошуку шляхів збільшення торгівлі між двома країнами.

Зауваження посла з'явилися в той час, коли високопоставлені міністри двох країн готуються до зустрічі в листопаді, щоб обговорити зв'язки, а також заходи для збільшення торгівлі.

За матеріалами: Економічна правда
 

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