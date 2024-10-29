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У Нідерландах кажуть про зростання зловмисних кібердій Росії та Китаю
09:55 29.10.2024 |
Національний координатор з боротьби з тероризмом і безпеки Нідерландів (NCTV) Пітер-Яп Алберсберг заявив, що Росія та Китай посилюють кібератаки на державу та її союзників.
Про це йдеться в опублікованому в понеділок, 28 жовтня, щорічному звіті NCTV, пише "Європейська правда".
За словами Алберсберга, Москва та Пекін "посилюють і розширюють" свої дії в кіберпросторі та використовують дедалі ширший арсенал кіберзброї. Понад те, йдеться в його звіті, вони все частіше наймають кіберкомпанії та хактивістів.
Росія, вважає нідерландський посадовець, намагається отримати доступ до критично важливої інфраструктури країн Європи і НАТО, а після цього - здійснити диверсію, коли Кремль вважатиме за потрібне.
Тим часом, зазначає NCTV, Китай поки що в основному зосереджується на кібершпигунстві, але також готується до диверсійних дій у кіберпросторі, звернувши увагу на відповідні дії Пекіна у США.
Швидке зростання "перетворює китайську програму кіберсаботажу на потенційну загрозу для Нідерландів у найближчі роки", ідеться у звіті.
Алберсберг також закликає звернути увагу на так звані нові "кібердержави", навожячи як приклад Туреччину: вони не обов'язково ведуть операції проти Нідерландів, але агресивно ставляться до політичних опонентів у вигнанні.
У Фінляндії раніше також заявили про численні випадки саботажу, кібератак та дестабілізації, а також поклали відповідальність на Росію за ведення операцій впливу проти країни.
За інформацією Bloomberg, російські розвідувальні структури протягом років здійснювали збір внутрішньої інформації про грузинський уряд і великі компанії країни завдяки масштабній кампанії кібершпигунства.
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