Мінфін США оприлюднив правила, що обмежують американські інвестиції в технології подвійного призначення Китаю

Мінфін США опублікував на своєму сайті правила, покликані обмежити американські інвестиції в технології, які можуть бути використані у військовій сфері Китаю і деяких інших країн.

"Країни, що викликають занепокоєння, використовують інвестиції США так, що це може призвести до прискорення розробки чутливих технологій і продуктів, які підривають інтереси нашої національної безпеки", - йдеться в повідомленні Білого дому щодо публікації правил.

Правила забороняють громадянам США інвестувати в технології, які можуть загрожувати національній безпеці Америки, й вимагають повідомляти Мінфіну про низку відповідних транзакцій.

У Білому домі зазначили, що "адміністрація прагне гарантувати безпеку Америки, перешкоджаючи Китайській Народній Республіці розвивати ключові технології, які мають вирішальне значення для модернізації її збройних сил".

У правилах згадуються напівпровідники, мікроелектроніка, квантові інформаційні технології, штучний інтелект, оскільки ці технології можуть стати основою для нових продуктів у військовій сфері.

"Інвестиції США, включно з такими нематеріальними вигодами, як управлінська допомога та доступ до інвестиційних і кадрових мереж, що часто супроводжують потоки капіталу, не повинні використовуватися для надання допомоги зацікавленим країнам у розвитку їхнього військового, розвідувального та кібернетичного потенціалу", - заявив помічник міністра фінансів з інвестиційної безпеки Пол Розен, якого цитує Мінфін.