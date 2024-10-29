Фінансові новини
- |
- 29.10.24
- |
- 13:08
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Мінфін США оприлюднив правила, що обмежують американські інвестиції в технології подвійного призначення Китаю
09:49 29.10.2024 |
Мінфін США опублікував на своєму сайті правила, покликані обмежити американські інвестиції в технології, які можуть бути використані у військовій сфері Китаю і деяких інших країн.
"Країни, що викликають занепокоєння, використовують інвестиції США так, що це може призвести до прискорення розробки чутливих технологій і продуктів, які підривають інтереси нашої національної безпеки", - йдеться в повідомленні Білого дому щодо публікації правил.
Правила забороняють громадянам США інвестувати в технології, які можуть загрожувати національній безпеці Америки, й вимагають повідомляти Мінфіну про низку відповідних транзакцій.
У Білому домі зазначили, що "адміністрація прагне гарантувати безпеку Америки, перешкоджаючи Китайській Народній Республіці розвивати ключові технології, які мають вирішальне значення для модернізації її збройних сил".
У правилах згадуються напівпровідники, мікроелектроніка, квантові інформаційні технології, штучний інтелект, оскільки ці технології можуть стати основою для нових продуктів у військовій сфері.
"Інвестиції США, включно з такими нематеріальними вигодами, як управлінська допомога та доступ до інвестиційних і кадрових мереж, що часто супроводжують потоки капіталу, не повинні використовуватися для надання допомоги зацікавленим країнам у розвитку їхнього військового, розвідувального та кібернетичного потенціалу", - заявив помічник міністра фінансів з інвестиційної безпеки Пол Розен, якого цитує Мінфін.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Норвегія анонсувала новий пакет допомоги Україні на €500 млн
|Японія виділить Україні $3,08 млрд у рамках $50 млрд ініціативи G7 за рахунок заморожених коштів РФ
|Північна Європа зацікавлена вкладати в оборонну промисловість України – заява саміту
|Хорватія та ФРН організують поставку Україні 60 танків і БМП
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Нідерланди допоможуть із фінансуванням і розвитком новітніх оборонних технологій в Україні
|Норвегія профінансує енергогенеруюче обладнання на 80 МВт для України
|Міноборони Румунії пропонує збивати дрони, які порушують повітряний простір
|Україна отримала 13 машин з розмінувальним обладнанням за підтримки Канади
|iPhone 16 заборонили в Індонезії: Apple не виконала певні умови
Бізнес
|Google Photos помітить зображення, створені ШІ
|Доходи половини найбільших ІТ-компаній в Україні торік зменшились. Серед причин - виведення бізнесу та виїзд фахівців
|Google запускає технологію SynthID Text для маркування згенерованого ШІ тексту
|Користувачі iPhone в ЄС тепер можуть видаляти iOS App Store
|ЄС оштрафував LinkedIn у 334 мільйони доларів за порушення правил захисту даних
|Microsoft покращила швидкість оновлень Windows 11
|В Україні дозволять використовувати технологію Wi-Fi 6E