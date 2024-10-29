Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Мінфін США оприлюднив правила, що обмежують американські інвестиції в технології подвійного призначення Китаю

 

Мінфін США опублікував на своєму сайті правила, покликані обмежити американські інвестиції в технології, які можуть бути використані у військовій сфері Китаю і деяких інших країн.

"Країни, що викликають занепокоєння, використовують інвестиції США так, що це може призвести до прискорення розробки чутливих технологій і продуктів, які підривають інтереси нашої національної безпеки", - йдеться в повідомленні Білого дому щодо публікації правил.

Правила забороняють громадянам США інвестувати в технології, які можуть загрожувати національній безпеці Америки, й вимагають повідомляти Мінфіну про низку відповідних транзакцій.

У Білому домі зазначили, що "адміністрація прагне гарантувати безпеку Америки, перешкоджаючи Китайській Народній Республіці розвивати ключові технології, які мають вирішальне значення для модернізації її збройних сил".

У правилах згадуються напівпровідники, мікроелектроніка, квантові інформаційні технології, штучний інтелект, оскільки ці технології можуть стати основою для нових продуктів у військовій сфері.

"Інвестиції США, включно з такими нематеріальними вигодами, як управлінська допомога та доступ до інвестиційних і кадрових мереж, що часто супроводжують потоки капіталу, не повинні використовуватися для надання допомоги зацікавленим країнам у розвитку їхнього військового, розвідувального та кібернетичного потенціалу", - заявив помічник міністра фінансів з інвестиційної безпеки Пол Розен, якого цитує Мінфін.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: США, Китай
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3292
  0,0157
 0,04
EUR
 1
 44,6975
  0,0161
 0,04

Курс обміну валют на сьогодні, 10:30
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0370  0,07 0,18 41,6604  0,08 0,19
EUR 44,5359  0,09 0,20 45,2378  0,08 0,18

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3950  0,07 0,16 41,4150  0,07 0,17
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес