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Гарріс запропонувала Трампу пройти тест на когнітивні здібності
09:04 29.10.2024 |
Віцепрезидентка США Камала Гарріс, яка претендує на президентську посаду від Демократичної партії, запропонувала своєму супернику-республіканцю Дональду Трампу пройти тест на когнітивні здібності.
Про це вона заявила в інтерв'ю телеканалу CBS, повідомляє "Європейська правда".
Коментарі Гарріс стосувались заяв Трампа, який неодноразово робив образливі заяви стосовно інтелекту віцепрезидентки.
Зокрема, Гарріс сказала, що пройшла б когнітивний тест - і "кинула б йому (Трампу - Ред.) виклик пройти такий самий".
"Це те, до чого він (Трамп - Ред.) вдається, і я думаю, що він справді стає дедалі нестабільнішим і не в собі і вдається до словесних образ, тому що у нього насправді немає плану для американського народу", - сказала вона.
Віцепрезидентка вказала на низку людей, які тісно співпрацювали з Трампом і виступили проти нього останніми тижнями, як на доказ того, що він "не годиться на посаду президента Сполучених Штатів".
Нещодавно Гарріс заявляла, що Трамп "нестабільний" і "невідповідний посаді" президента.
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