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США консультуються з партнерами щодо реакції на перекидання військ КНДР до РФ
08:58 29.10.2024 |
США проводять консультації з Україною, а також іншими союзниками та партнерами щодо кроків у відповідь на перекидання військ КНДР до Росії.
Про це під час брифінгу заявив речник Держдепу Метью Міллер, повідомляє "Європейська правда".
Він підтвердив дані про те, що Північна Корея відправила близько 10 тисяч на російський Далекий Схід, частина з цих військ "перемістилася ближче до України".
"І нас дедалі більше турбує, що Росія має намір використати цих солдатів у бойових діях або для підтримки бойових операцій проти українських військ у Курську біля кордону з Україною", - зазначив Міллер.
Представник Держдепу розповів, що 31 жовтня США та Південна Корея проведуть переговори, однією з темою яких стануть північнокорейські війська в РФ.
Водночас США продовжують консультації з Україною та іншими партнерами з цього питання.
"Ми консультувалися з українцями, ми консультувалися з нашими союзниками і партнерами щодо відповідних подальших кроків, і я залишу ці розмови в таємниці", - зауважив Міллер.
Він відмовився сказати, якою може бути реакція США на розгортання північнокорейських військ в РФ.
Нагадаємо, минулого тижня розвідка Південної Кореї повідомила, що Північна Корея відправила до Росії 3 тисячі військових для підтримки окупантів на війні проти України і також намагається ізолювати сім'ї відібраних солдатів в певному місці, щоб інформація не поширювалась.
Пізніше інформацію про кілька тисяч північнокорейських військових у Росії підтвердив Білий дім. На цьому тлі Німеччина та Австрія викликали північнокорейських послів.
Президент США Джо Байден також відреагував на повідомлення про відправлення Північною Кореєю військ до Росії та заявив, що це "дуже, дуже небезпечно".
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