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АНАЛІТИКА

Борг Аргентини вийшов із небезпечної зони завдяки реформам Мілея – Bloomberg

 

Інвестори більше не ставлять на те, що Аргентина неминуче наближається до дефолту, оскільки президент Хав'єр Мілей завойовує ринки облігацій своїми планами переформатування другої за величиною економіки Південної Америки.

Про це повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що в 2024 році державні облігації Аргентини принесли інвесторам 73,5% дохідності, що є найкращим показником у світі, що розвивається.

Згідно з даними JPMorgan Chase & Co, інвестори, які прагнуть підвищеної дохідності, утримують аргентинські папери, оскільки прибутковість казначейських облігацій США з аналогічною датою закрилася нижче 10% - рівня, який традиційно сигналізує про кризу. Спред знаходиться на найнижчому рівні з серпня 2019 року, коли при владі перебував колишній президент Маурісіо Макрі.

Інвестори з фіксованим доходом з ентузіазмом підтримали амбітну програму реформ Мілея в останні місяці. Ціни на деякі суверенні облігації Аргентини злетіли до найвищих рівнів з моменту їх випуску в рамках реструктуризації у вересні 2020 року, і ринки оцінюють ще вищі шанси на те, що країна виконає свої зобов'язання з виплат за облігаціями в січні.

Фінансові менеджери також оптимістично налаштовані щодо того, що Мілей продовжить робити успіхи у боротьбі з тризначною інфляцією та подоланні багаторічного бюджетного дефіциту, зберігаючи при цьому свою популярність.

Спред по казначейських облігаціях США скоротився на 941 базисний пункт з моменту приходу Мілея до влади в грудні, що викликало хвилю продажу боргових зобов'язань найбільшими компаніями Аргентини. Проте дехто на Уолл-стріт попереджає, що країна має пройти ще довгий шлях, перш ніж уряд зможе розглянути ідею повернення на ринки.
За матеріалами: Економічна правда
 

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