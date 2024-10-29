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АНАЛІТИКА

Польща посилює вимоги до міжнародних перевезень на своїй території

 

З 1 листопада Польща запроваджує обов'язкову електронну реєстрацію для іноземних перевізників, зокрема українських. Вони будуть зобов'язані зареєструвати свої перевезення в системі електронного нагляду за транспортом (SENT) до перетину польського кордону, незалежно від типу вантажу, що перевозиться. За порушення нових вимог передбачені штрафи від 1500 до 12 000 злотих (більше 120 000 грн), повідомила Львівська митниця.

Водій транспортного засобу зобов'язаний постійно мати при собі реєстраційний номер RMPD з системи SENT або замінний документ.

Компанії з країн, що не входять до Євросоюзу, Швейцарії та Європейської асоціації вільної торгівлі (EFTA), також повинні забезпечити постійне передавання геолокаційних даних транспортного засобу.

Вантажівка повинна мати локатор або зовнішню систему локалізації, і водій зобов'язаний вмикати локатор перед початком перевезення.

За порушення нових вимог передбачені штрафи і для водіїв, і для перевізників.

Для водіїв:

→ 1500 злотих (15 000 грн) за відсутність реєстраційного номера, 2000 злотих (20 000 грн) за вимкнений локатор або відмову в перевірці геолокаційних даних.

Для перевізників:

→ 12 000 злотих (120 000 грн) за перевезення без реєстрації або з недостовірними даними, 10 000 злотих (100 000 грн) за відсутність геолокаційних даних або локатора.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: Польща
 

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