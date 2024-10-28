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АНАЛІТИКА

ЄС судитиметься з Британією через піщаних вугрів

 

Європейська комісія в п'ятницю, 25 жовтня, оголосила про наміри ініціювати арбітраж із Великою Британією через заборону останньою вилову піщаних вугрів.

Про це йдеться в повідомленні Єврокомісії, яке цитує "Європейська правда".

У березні 2024 року попередній британський уряд наклав повну заборону на вилов піщаних вугрів, якими харчуються морські птахи та яких ловлять рибалки з континентальних європейських країн.

Цей крок підтримали британські екологи, зазначивши, що піщані вугрі становлять основу раціону морських птахів, які перебувають на межі зникнення.

А рибалки в ЄС висловили обурення обмеженням їхнього вилову, спонукавши Єврокомісію ініціювати арбітраж із Лондоном відповідно до двосторонньої Угоди про торгівлю та співробітництво.

"Консультації завершилися без досягнення такого взаємоузгодженого рішення, до якого ЄС залишається відкритим. Створення арбітражного суду є наступним кроком у процедурі врегулювання суперечки", - йдеться в повідомленні.

Наразі невідомо, як на це відреагує уряд прем'єра Британії Кіра Стармера: урядові консультації щодо заборони вилову піщаних вугрів у 2023 році показали, що 95,5% їхніх учасників цей крок підтримали.

Водночас новина про арбітраж з'являється в той момент, коли новий уряд лейбористів намагається перезавантажити відносини з ЄС.
Ключові теги: ЄС, Британія
 

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