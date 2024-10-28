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АНАЛІТИКА

Троє найбагатших бізнесменів Франції втратили $58 млрд через падіння попиту на розкіш

 

Троє найбільших мільярдерів Франції - Бернар Арно, Франсуаза Бетанкур-Маєрс і Франсуа Піно - втратили в цілому $58 мільярдів цього року згідно з індексом мільярдерів Bloomberg. Основна причина - падіння попиту на високоякісні товари, особливо в Китаї.

Найбільше постраждав Франсуа Піно: його статок знизився на 63% і зараз становить $22 мільярди, що стало найбільшим падінням у відсотках серед учасників індексу Bloomberg за цей період. Це пов'язано з проблемами у його найбільшому бренді Gucci, де проводиться радикальна реструктуризація, що спричинило закриття магазинів. За словами фінансового директора Kering Армель Пулоу, це ускладнює реалізацію планів компанії та додає короткострокових труднощів.

Бернар Арно, засновник LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE, втратив близько $26 мільярдів і спустився до п'ятої позиції в індексі Bloomberg, тоді як акції його імперії розкоші впали на 30% від пікових значень середини 2023 року. Також невтішні результати показала L'Oreal, що знизило статок Бетанкур-Маєрс на $19 мільярдів, залишивши їй $81 мільярд.

Генеральний директор L'Oreal Ніколя Єронімус зазначив, що особливо негативно на результатах компанії позначилася ситуація у Північній Азії, зокрема в Китаї, де ринок розкоші різко скоротився.

У Франції, де проживають Арно, Бетанкур-Маєрс і Піно, падіння їхнього статку збіглося з посиленням політичного тиску на підвищення податків для заможних, щоб зменшити нерівність і скоротити дефіцит країни.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: Франція
 

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