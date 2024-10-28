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FT: Трамп хоче заморозити війну та змусити Європу бути гарантом мирної угоди щодо України
15:47 28.10.2024 |
Кандидат у американські президенти від Республіканської партії Дональд Трамп може запропонувати план урегулювання війни в Україні, що буде "переосмисленням" Мінських угод, якщо переможе на виборах, однак цього разу буцімто можуть передбачити наслідки за порушення угоди.
Про це пише Financial Times із посиланням на давнього радника Трампа, передає "Європейська правда".
Як пишуть журналісти, раніше Джеймс Ді Венс, якого Трамп обрав своїм кандидатом у віцепрезиденти, розповідав, що угода про завершення війни в Україні може передбачати замороження бойових дій на теперішній лінії фронту та відмову України від вступу до НАТО.
Радник Трампа, із яким поспілкувалася газета стверджує, що проєкт урегулювання, який той може запропонувати, передбачатиме механізми примусу і наслідки за порушення угоди, на відміну від невдалих Мінських угод.
Водночас, на його думку, гарантувати виконання угоди мають європейські війська, а не сили НАТО чи миротворці ООН.
"Ми не будемо за це платити. За це платить Європа", - заявив радник.
За даними журналістів, союзники Трампа вважають, що Україна програє війну, і тому наполягати на врегулюванні "морально правильно".
Як пише газета, Трамп нібито вважає, що чинний американський президент Джо Байден мав би поговорити з очільником Кремля Владіміром Путіним, так само як раніше президенти розмовляли з радянськими лідерами під час Холодної війни.
Крім того, кандидат у президенти США від республіканців нібито думає, що членство в НАТО для України не є варіантом у короткостроковій перспективі, а тому це питання можуть зняти на кілька років, щоб змусити Росію сісти за стіл переговорів.
"Ми заморожуємо конфлікт, Україна не поступається жодною територією, вони не відмовляються від своїх територіальних претензій, і ми ведемо переговори з розумінням того, що остаточної угоди, ймовірно, не буде, поки путін не зійде зі сцени", - заявив Фред Флейц, який працював у першій адміністрації Трампа.
Зауважимо, у червні два радники Трампа, серед яких Флейц, представили йому план припинення війни РФ проти України.
Нагадаємо, у ході передвиборчої кампанії Трамп відкрито давав зрозуміти, що він припинить чи різко скоротить військову допомогу Україні, якщо переможе на виборах 5 листопада, а також відмовився заявити, що хоче, щоб Україна виграла війну.
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