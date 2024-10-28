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Кандидат Трампа у віцепрезиденти не став називати Путіна ворогом
14:55 28.10.2024 |
Кандидат у віцепрезиденти США від Республіканської партії Джей Ді Венс заявив, що Владімір Путін є супротивником Сполучених Штатів, але не став окреслювати її як ворога.
Про це він сказав у інтерв'ю NBC News, пише "Європейська правда".
Джей Ді Венс відповідав на запитання про те, ким, за його баченням, є Владімір Путін - союзником чи ворогом, сказавши, що той точно є "суперником" і "конкурентом".
"Але я також вважаю, що ми повинні бути розумними щодо дипломатії. Лише через те, що нам хтось не подобається, не означає, що ми не можемо час від часу вступати з ним у розмови", - сказав Джей Ді Венс.
Тоді ведуча поставила уточнююче запитання, чи означає те, що кандидат називає Путіна "супротивником", небажання Венса називати лідера РФ "ворогом".
"Ми не перебуваємо у стані війни з ним, і я не хочу перебувати у стані війни з Росією Владіміра Путіна. Я вважаю, що ми повинні шукати шляхи до миру...
Ми повинні бути обережними з мовою, яку ми використовуємо в міжнародній дипломатії. Очевидно, що ми можемо визнати, що у нас є ворожі інтереси з Росією, ми можемо засудити російську агресію в Україні, що я, і звичайно, президент (Трамп) зробили", - додав він.
Нагадаємо, раніше Джей Ді Венс запропонував свій "мирний план". У ньому він припустив, що Росія могла б залишити за собою окуповані нею українські землі, натомість потрібно було б створити "демілітаризовану зону" з добре укріпленою лінією фронту, щоб запобігти новому російському вторгненню.
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