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Китайське прислів'я
Росіянам піднімуть плату за ремонт будинків через аварійні ліфти
14:45 28.10.2024 |
Росіянам можуть підвищити плату за капітальний ремонт багатоквартирних будинків із ліфтами.
Відповідні поправки до Житлового кодексу розробляє Мінбуд РФ, передає The Moscow Times.
Як зазначається, підвищені тарифи можуть бути затверджені в рамках "диференційованого підходу", коли розмір плати за капремонт визначатиметься залежно від технічної оснащеності будинку. На думку Мінбуду РФ, це дозволить зробити оплату капремонту економічно обґрунтованою.
Диференційований підхід передбачає, що мешканці будинків з ліфтами платитимуть більше, оскільки ремонт будинків із ліфтами коштує дорожче. Втім, у багатоквартирних будинках, де немає ліфтів, плата за капремонт, швидше за все, не скоротиться.
Раніше стало відомо, що російська влада відмовиться від заміни в житлових будинках 140 тис. ліфтів зі строком експлуатації, що минув.
У найближчі три роки в Росії необхідно замінити близько 40 тис. "небезпечних" ліфтів, але на це потрібно 22,6 млрд руб.
Згідно з звітом Російського ліфтового об'єднання, у першій половині 2024 року влада регіонів у рамках капремонту багатоквартирних будинків закупила сукупно 8,2 тис. нових ліфтів, що на 39% менше, ніж за той же період минулого року, коли, навпаки, було відзначено зростання майже вчетверо.
Тим часом у Росії зараз експлуатуються 581 тис. ліфтів, з яких 72 тис. вже відпрацювали стандартний термін служби в 25 років.
Раніше повідомлялося, що російська влада не зможе замінити 140 тис. ліфтів, строк експлуатації яких вже сплив, у встановлені терміни.
"Є технічний регламент Євразійського митного союзу, відповідно до якого всі ліфти, які вичерпали свій ресурс, а це близько 25 років, мають бути замінені до 15 лютого 2025 року. Зараз таких ліфтів близько 140 тис., і всім очевидно, що до лютого 2025 ми ці ліфти не замінимо", - визнала заступниця голови комітету Держдуми з будівництва та ЖКГ Свєтлана Розворотнєва.
За її словами, Ростехнагляд зараз обговорює можливість продовження терміну експлуатації старого обладнання в будинках. Водночас депутатка визнала, що в Росії багато "небезпечних ліфтів" і необхідно вживати "екстраординарних заходів", щоб їх замінити, адже на це бракує коштів.
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